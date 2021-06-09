Kocaeli lise taban puanları 2021! Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Kocaeli lise puanları 2021 sayfasından Kocaeli LGS taban puanları 2021, Kocaeli lise yüzdelik dilimleri ile Başiskele Çayırova Darıca Derince Dilovası Gebze Gölcük İzmit Kandıra Karamürsel Kartepe Körfez'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri

Kocaeli liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Kocaeli'ndeki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... KOCAELİ LİSE PUANLARI 2021 Kocaeli liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KOCAELİ/ İZMİT/ Kocaeli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 465,36 0,81 0,04 KOCAELİ/ İZMİT/ Muammer Dereli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 451,7775 1,62 0,06 KOCAELİ/ GEBZE/ Yücel Boru Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,4703 2,1 0,2 KOCAELİ/ İZMİT/ Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 438,2711 2,74 0,82 KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Gölcük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 430,7629 3,52 0,82 KOCAELİ/ DARICA/ Darıca Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 424,8524 4,19 2,1 KOCAELİ/ KÖRFEZ/ Körfez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 423,9388 4,31 1,7 KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 421,657 4,59 0,87 KOCAELİ/ DERİNCE/ Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 413,9482 5,63 3,95 KOCAELİ/ İZMİT/ Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız İngilizce 90 412,608 5,82 0,76 KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 408,6432 6,43 3,59 KOCAELİ/ İZMİT/ Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 60 401,5806 7,58 3,23 KOCAELİ/ İZMİT/ Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 388,723 10 1,87 KOCAELİ/ KARTEPE/ Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 388,6943 10 4,36 KOCAELİ/ GEBZE/ Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 387,5542 10,23 4,83 KOCAELİ/ GEBZE/ Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270 380,1417 11,82 4,64 KOCAELİ/ DARICA/ Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 379,0786 12,06 0,59 KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 357,5895 17,49 2,82 KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 348,6979 20,02 5,31 KOCAELİ/ İZMİT/ Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 345,2326 21,06 9,5 KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 344,9185 21,15 4,33 KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 338,1472 23,24 9,16 KOCAELİ/ KÖRFEZ/ Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 332,508 25,07 7,76 KOCAELİ/ KANDIRA/ Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 332,132 25,19 6,04 KOCAELİ/ DİLOVASI/ GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 325,3555 27,48 8,92 KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 321,9533 28,68 6,35 KOCAELİ/ GEBZE/ Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 318,0516 30,1 6,77 KOCAELİ/ DARICA/ Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 317,2206 30,41 12,1 KOCAELİ/ İZMİT/ Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 316,1213 30,82 8,38 KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,7647 32,84 15,37 KOCAELİ/ DARICA/ Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 309,8482 33,21 17,72 KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 303,9273 35,55 10,1 KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 302,8365 35,99 15,95 KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 301,6538 36,49 25,44 KOCAELİ/ KARAMÜRSEL/ Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 299,3042 37,46 3,73 KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 293,4641 40 10,67 KOCAELİ/ GEBZE/ Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 293,1058 40,16 21,77 KOCAELİ/ İZMİT/ Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 288,6524 42,19 24,73 KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,5905 42,68 18,64 KOCAELİ/ İZMİT/ Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 278,8844 46,9 26,79 KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 278,3319 47,18 24,68 KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 278,1843 47,25 20,26 KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 273,6388 49,62 27,49 KOCAELİ/ GEBZE/ PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 270,5994 51,23 12,41 KOCAELİ/ DARICA/ Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 269,8185 51,65 28,03 KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 266,7902 53,3 28,95 KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 266,4445 53,48 30,67 KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 260,7178 56,75 19,08 KOCAELİ/ İZMİT/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 247,613 64,71 35,63 KOCAELİ/ DİLOVASI/ Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 246,6273 65,33 21,91 KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 246,2528 65,57 13,38 KOCAELİ/ DİLOVASI/ Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 245,4911 66,06 29,16 KOCAELİ/ İZMİT/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 236,3108 72,06 16,55 KOCAELİ/ DİLOVASI/ Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 235,9132 72,33 31,48 KOCAELİ/ KARTEPE/ Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 231,3349 75,37 19,52 KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 227,104 78,19 29,68 KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 194,9558 95,38 36,11