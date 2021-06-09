Kocaeli lise taban puanları 2021! Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
Kocaeli lise puanları 2021 sayfasından Kocaeli LGS taban puanları 2021, Kocaeli lise yüzdelik dilimleri ile Başiskele Çayırova Darıca Derince Dilovası Gebze Gölcük İzmit Kandıra Karamürsel Kartepe Körfez'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Kocaeli LGS yüzdelik dilimleri
Kocaeli liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Kocaeli'ndeki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
KOCAELİ LİSE PUANLARI 2021
Kocaeli liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KOCAELİ/ İZMİT/ Kocaeli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|465,36
|0,81
|0,04
|KOCAELİ/ İZMİT/ Muammer Dereli Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|451,7775
|1,62
|0,06
|KOCAELİ/ GEBZE/ Yücel Boru Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|445,4703
|2,1
|0,2
|KOCAELİ/ İZMİT/ Şehit Özcan Kan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|438,2711
|2,74
|0,82
|KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Gölcük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|430,7629
|3,52
|0,82
|KOCAELİ/ DARICA/ Darıca Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|424,8524
|4,19
|2,1
|KOCAELİ/ KÖRFEZ/ Körfez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|423,9388
|4,31
|1,7
|KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|421,657
|4,59
|0,87
|KOCAELİ/ DERİNCE/ Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|413,9482
|5,63
|3,95
|KOCAELİ/ İZMİT/ Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|412,608
|5,82
|0,76
|KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|408,6432
|6,43
|3,59
|KOCAELİ/ İZMİT/ Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|60
|401,5806
|7,58
|3,23
|KOCAELİ/ İZMİT/ Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|388,723
|10
|1,87
|KOCAELİ/ KARTEPE/ Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|388,6943
|10
|4,36
|KOCAELİ/ GEBZE/ Kanuni Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|387,5542
|10,23
|4,83
|KOCAELİ/ GEBZE/ Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270
|380,1417
|11,82
|4,64
|KOCAELİ/ DARICA/ Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|379,0786
|12,06
|0,59
|KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|357,5895
|17,49
|2,82
|KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|348,6979
|20,02
|5,31
|KOCAELİ/ İZMİT/ Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|345,2326
|21,06
|9,5
|KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|344,9185
|21,15
|4,33
|KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Gölcük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|338,1472
|23,24
|9,16
|KOCAELİ/ KÖRFEZ/ Körfez Emlak Konut Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|332,508
|25,07
|7,76
|KOCAELİ/ KANDIRA/ Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|332,132
|25,19
|6,04
|KOCAELİ/ DİLOVASI/ GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|325,3555
|27,48
|8,92
|KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|321,9533
|28,68
|6,35
|KOCAELİ/ GEBZE/ Mehmet Tuğrul Tekbulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|318,0516
|30,1
|6,77
|KOCAELİ/ DARICA/ Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|317,2206
|30,41
|12,1
|KOCAELİ/ İZMİT/ Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|316,1213
|30,82
|8,38
|KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,7647
|32,84
|15,37
|KOCAELİ/ DARICA/ Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,8482
|33,21
|17,72
|KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|136
|303,9273
|35,55
|10,1
|KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Başiskele Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|302,8365
|35,99
|15,95
|KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,6538
|36,49
|25,44
|KOCAELİ/ KARAMÜRSEL/ Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|299,3042
|37,46
|3,73
|KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|293,4641
|40
|10,67
|KOCAELİ/ GEBZE/ Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|293,1058
|40,16
|21,77
|KOCAELİ/ İZMİT/ Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|288,6524
|42,19
|24,73
|KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,5905
|42,68
|18,64
|KOCAELİ/ İZMİT/ Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|278,8844
|46,9
|26,79
|KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|278,3319
|47,18
|24,68
|KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|278,1843
|47,25
|20,26
|KOCAELİ/ İZMİT/ İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,6388
|49,62
|27,49
|KOCAELİ/ GEBZE/ PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|270,5994
|51,23
|12,41
|KOCAELİ/ DARICA/ Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|269,8185
|51,65
|28,03
|KOCAELİ/ GEBZE/ Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,7902
|53,3
|28,95
|KOCAELİ/ ÇAYIROVA/ GOSB-TADIM Jale Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|266,4445
|53,48
|30,67
|KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|260,7178
|56,75
|19,08
|KOCAELİ/ İZMİT/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|247,613
|64,71
|35,63
|KOCAELİ/ DİLOVASI/ Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|246,6273
|65,33
|21,91
|KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|246,2528
|65,57
|13,38
|KOCAELİ/ DİLOVASI/ Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|245,4911
|66,06
|29,16
|KOCAELİ/ İZMİT/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|236,3108
|72,06
|16,55
|KOCAELİ/ DİLOVASI/ Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|235,9132
|72,33
|31,48
|KOCAELİ/ KARTEPE/ Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|231,3349
|75,37
|19,52
|KOCAELİ/ BAŞİSKELE/ Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|227,104
|78,19
|29,68
|KOCAELİ/ GÖLCÜK/ Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|194,9558
|95,38
|36,11
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