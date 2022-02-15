Kocaeli elektrik kesintisi! 15-16 Şubat Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!
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Kocaeli'nde elektrik ne zaman gelecek? 15 Şubat Salı günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Şubat'ta Kocaeli'nin hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Sakarya elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Sakarya'ya elektrik ne zaman gelecek? Sakarya elektrik kesintisi ve detayları…
KOCAELİ (Haberler.com) - SEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (SEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Salı günü Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kocaeli'nde Gebze, İzmit, Darıca, Körfez ve Gölcük olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Kocaeli'nde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Kocaeli'nde hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Kocaeli'ne elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
KOCAELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 HÜRRİYET MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 YEŞİLTEPE CD.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 ULUS MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 2121. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 2121/1. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 2121/2. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 2122. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 ŞEHİT MEHMET KARTAL CD.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 10:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28267 YAVUZ SELİM
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 HÜRRİYET MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2015. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2016/1. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2017. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 YEŞİLTEPE CD.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 ULUS MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2121. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2121/1. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2121/2. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 2131. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-15 09:00 17:00 ELEKTRİK HATLARI YENİLEME ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28268 ŞEHİT MEHMET KARTAL CD.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 GÜZELLER MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 952/4. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 HACIHALİL MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 SULTAN ORHAN
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1170. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 TATLIKUYU MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/1. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/2. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/3. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1318/4. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1319. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1319/1. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1319/4. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1341. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1342. SK.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 ANIBAL CD.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 GÜNEY YANYOL CD.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 TAVŞANLI MAH.
KOCAELİ GEBZE 2022-02-16 12:00 17:00 CAN VE MAL GÜVENLİĞİ NEDENİ İLE TEHLİKE ARZ EDEN EKİPMAN ONARIMI-Planlı Kesinti No:28464 1. SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 KAZIMKARABEKİR MAH.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 NENEHATUN MAH.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 BATTALGAZİ CD.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 BAYBORA SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 BERAT SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 BURÇAK SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 DAVET SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 DUMANLI SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 EVREN SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 FERDİ SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 GIPTA SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 HACILAR SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 HALİS SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 HAVADİS SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 HIZIR SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 IRAZ KADIN SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 KARA AHMET SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 LOKMAN HEKİM CD.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 MALAZGİRT SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 MIZRAK SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 SEYREK SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 SOKULLU CD.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 SÜVARİ SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 YEMİŞ SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 YÜKSEK SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 ZERAFET SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 ÇİLEK SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 ÖNCÜ SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 İNAN SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-15 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28390 BATTALGAZİ CD.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 CAMİ MAH.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 BERRİN SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 CEZMİ SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 DORUK SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 GÜLZADE SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 GÜRDAN SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 SEÇİL SK.
KOCAELİ DARICA 2022-02-16 09:00 13:00 KESİNTİ ÖNLEME AMAÇLI GENEL BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI-Planlı Kesinti No:28391 ZAMBAKLI YOL SK.