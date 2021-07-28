Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üni bölümleri puanları!
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Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üni bölümleri puanları!

Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Koç Üniversitesi oldu. Peki, Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Koç Üni puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Koç Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Koç Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Koç Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik (İngilizce) (Burslu)SAY88539,02484545,42926
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY33499,16622514,04324
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) (Burslu)SAY88525,67638561,28760
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY11443,83940443,83940
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) (Burslu)SAY1010535,68026542,25039
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY55496,75572527,98167
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)SAY22501,48037507,23645
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY44535,91487542,56676
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2323453,03587519,79073
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu)SAY3030436,69984466,84924
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli)EA106106379,03176512,42224
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)EA1919523,14489544,92262
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)EA44497,77803507,85986
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)EA7777316,75904490,25795
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA1616519,11851548,75755
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA1717467,93912500,32673
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli)EA117117321,08515505,43412
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu)EA2121507,02126537,58422
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA55482,11461496,73759
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)EA4545306,78643475,51572
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA1313499,19831522,51773
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2828413,14188478,71360
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)SÖZ77461,98989505,38595
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ44376,11079411,07258
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu)EA88473,38274489,05715
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)EA11398,07830398,07830
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)DİL1212407,86172477,37615
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)DİL33521,12754546,71241
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL33473,53866489,94643
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)SÖZ3434323,60982458,96314
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)SÖZ99492,39837515,44818
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ1717406,26553469,91722
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA5252331,89457479,21070
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA1212502,07968537,42495
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA1919442,73361491,65289
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)EA55492,15207510,15672
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA1212369,80628480,11932
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) (Burslu)SÖZ66482,65866535,70491
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)SÖZ99388,92935437,20869
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY6666453,13915542,36471
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1515545,38069559,04150
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY1616523,56961536,88714
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY4141435,78497538,26379
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1515545,04138557,30069
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY3535504,04228532,83539
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY7373450,28096536,44540
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1515538,90864554,09468
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY1212521,94680537,69721
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY22451,13981475,89657
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY66530,84655534,16197
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY3232453,78754515,50080
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)SAY3737428,82411529,45530
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY1212533,23960541,93271
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY2929488,56579527,27753
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)SAY1414553,80350571,42313
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY3636529,14844551,34056

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Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üni bölümleri puanları! - Haberler
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