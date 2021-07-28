Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Koç Üniversitesi oldu. Peki, Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Koç Üni puanları sizlerle...
Geçen seneye göre Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Koç Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Koç Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Koç Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|8
|539,02484
|545,42926
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|3
|3
|499,16622
|514,04324
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8
|8
|525,67638
|561,28760
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|1
|1
|443,83940
|443,83940
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10
|10
|535,68026
|542,25039
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5
|5
|496,75572
|527,98167
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|501,48037
|507,23645
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|4
|4
|535,91487
|542,56676
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|23
|23
|453,03587
|519,79073
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu)
|SAY
|30
|30
|436,69984
|466,84924
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli)
|EA
|106
|106
|379,03176
|512,42224
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu)
|EA
|19
|19
|523,14489
|544,92262
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli)
|EA
|4
|4
|497,77803
|507,85986
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|77
|77
|316,75904
|490,25795
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
|EA
|16
|16
|519,11851
|548,75755
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|17
|17
|467,93912
|500,32673
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|117
|117
|321,08515
|505,43412
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu)
|EA
|21
|21
|507,02126
|537,58422
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|5
|5
|482,11461
|496,73759
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|45
|45
|306,78643
|475,51572
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
|EA
|13
|13
|499,19831
|522,51773
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|28
|28
|413,14188
|478,71360
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7
|7
|461,98989
|505,38595
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|4
|4
|376,11079
|411,07258
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu)
|EA
|8
|8
|473,38274
|489,05715
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|1
|1
|398,07830
|398,07830
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|12
|12
|407,86172
|477,37615
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)
|DİL
|3
|3
|521,12754
|546,71241
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|3
|3
|473,53866
|489,94643
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|34
|34
|323,60982
|458,96314
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|9
|9
|492,39837
|515,44818
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|17
|17
|406,26553
|469,91722
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
|EA
|52
|52
|331,89457
|479,21070
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|12
|12
|502,07968
|537,42495
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|19
|19
|442,73361
|491,65289
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
|EA
|5
|5
|492,15207
|510,15672
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|12
|12
|369,80628
|480,11932
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|6
|6
|482,65866
|535,70491
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|9
|9
|388,92935
|437,20869
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|66
|66
|453,13915
|542,36471
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|15
|545,38069
|559,04150
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|16
|16
|523,56961
|536,88714
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|41
|41
|435,78497
|538,26379
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|15
|545,04138
|557,30069
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|35
|35
|504,04228
|532,83539
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|73
|73
|450,28096
|536,44540
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15
|15
|538,90864
|554,09468
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|12
|12
|521,94680
|537,69721
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|2
|2
|451,13981
|475,89657
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|6
|6
|530,84655
|534,16197
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|32
|32
|453,78754
|515,50080
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|37
|37
|428,82411
|529,45530
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|12
|12
|533,23960
|541,93271
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|29
|29
|488,56579
|527,27753
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu)
|SAY
|14
|14
|553,80350
|571,42313
|KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|36
|36
|529,14844
|551,34056