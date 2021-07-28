Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Koç Üniversitesi oldu. Peki, Koç Üniversitesi taban puanları kaçtır? Koç Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Koç Üni puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Koç Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Koç Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Koç Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Koç taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Koç Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 539,02484 545,42926 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3 3 499,16622 514,04324 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) (Burslu) SAY 8 8 525,67638 561,28760 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 1 1 443,83940 443,83940 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 10 10 535,68026 542,25039 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 5 5 496,75572 527,98167 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 2 501,48037 507,23645 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 4 4 535,91487 542,56676 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 23 23 453,03587 519,79073 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) SAY 30 30 436,69984 466,84924 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) EA 106 106 379,03176 512,42224 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) EA 19 19 523,14489 544,92262 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) EA 4 4 497,77803 507,85986 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 77 77 316,75904 490,25795 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 16 16 519,11851 548,75755 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 17 17 467,93912 500,32673 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 117 117 321,08515 505,43412 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 21 21 507,02126 537,58422 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 5 5 482,11461 496,73759 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 45 45 306,78643 475,51572 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 13 13 499,19831 522,51773 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 28 28 413,14188 478,71360 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) SÖZ 7 7 461,98989 505,38595 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 4 4 376,11079 411,07258 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (Burslu) EA 8 8 473,38274 489,05715 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 1 1 398,07830 398,07830 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) DİL 12 12 407,86172 477,37615 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) DİL 3 3 521,12754 546,71241 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 3 3 473,53866 489,94643 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 34 34 323,60982 458,96314 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) SÖZ 9 9 492,39837 515,44818 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 17 17 406,26553 469,91722 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 52 52 331,89457 479,21070 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 12 12 502,07968 537,42495 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 19 19 442,73361 491,65289 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 5 5 492,15207 510,15672 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 12 12 369,80628 480,11932 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 6 6 482,65866 535,70491 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 9 9 388,92935 437,20869 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 66 66 453,13915 542,36471 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 15 545,38069 559,04150 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 16 16 523,56961 536,88714 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 41 41 435,78497 538,26379 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 15 545,04138 557,30069 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 35 35 504,04228 532,83539 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 73 73 450,28096 536,44540 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 15 538,90864 554,09468 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12 12 521,94680 537,69721 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 2 2 451,13981 475,89657 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 6 530,84655 534,16197 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 32 32 453,78754 515,50080 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 37 37 428,82411 529,45530 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 12 12 533,23960 541,93271 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 29 29 488,56579 527,27753 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) SAY 14 14 553,80350 571,42313 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 36 36 529,14844 551,34056

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