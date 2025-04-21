Kızıl Goncalar 45. bölüm tek parça, full izleme linki var mı NOW TV?

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 45. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 45. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 45. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim'in peşine düşen Cüneyd'i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep'in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd'i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem'in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem'le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem'in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

Cüneyd, Mahmut'un adamı Erhan'ı ararken Sadi'nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim'in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem'in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent'in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd'in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem'in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem, yaşananları duyduğunda perişan olur. Levent'in ölümü, Selim'e ve Mahmut'a kısasla cevap vermeyi düşünen Cüneyd'i tutan zincirin son halkasını da koparmıştır. Artık Cüneyd'i zamanla yarışan Zeynep'ten başka durduracak kalmamıştır.

Meryem hastaneden çıktığında Faniler onun posta oturmasını beklemektedir. Lakin Meryem yalnızca acısını yaşamak istemektedir. Belirsizlik sürerken Meclis-i Meşayih Sadi Hüdayi ve Cüneyd'e hazmetmesi zor bir teklifle gelirler. Sadi Hüdayi olacaklardan korkmuş, Fanilerin canı hürmetine dergahı dağıtmayı düşünmektedir. Asla boyun eğmek istemeyen Cüneyd ise hem Meryem'e hem de kadınlara kaderlerine sahip çıkmaları için bir fırsat yaratır. Ancak Meryem hala rüyalarında Levent'i beklemektedir. Mira ise Levent'in ölümüyle tek bildiği yoldan, ona kızarak baş etmeye çalışırken Levent'in ona son bir sürprizi olacaktır.

Cüneyd'in Levent'in ölümündeki hikmet olarak gördüğü Meryem'in posta oturma ihtimali, Mahmut'u, direnen her Fani kadını yok etmeye giden bir hamleye iter. Meryem, beklenmedik bir kararla Mahmut'u günahlarının bedeliyle yüzleştirmeye karar verir. Cüneyd ve Zeynep ise ilk günden beri aralarında duran en büyük meseleyle, Cüneyd'in öfkeli ruhuyla sınanır. Cüneyd, Zeynep'e nöbetini tutmaya söz verdiği son hediyesini verecektir…

KIZIL GONCALAR 45. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEME LİNKİ VAR MI?

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