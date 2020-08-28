Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri
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Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri

Kitaplar, sığındığımız liman gibidir. Kitaplardan alıntı yaparak çok daha etkileyici konuşma yapabilirsiniz veya anlatımınızı destekleyecek cümleler kullanabilirsiniz. Instagram, Twitter gibi sosyal medya mecralarında paylaşabilirsiniz.

Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri
28.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:23

Kitaplardan alıntı yaparak anlatımınızı kuvvetlendirmek veya sosyal medya hesaplarınıza güzel cümleler eklemek isterseniz, kitap alıntıları ve kitap sözleri haberimizde.

KİTAP ALINTILARI

Onu bir daha görmeyi umuyordu. Her şeye razıydı. Eskisi gibi olmayacak bile olsa onunla oturmaya, onu dinlemeye ve onunla konuşmaya can atıyordu. Fakat kapı bir daha asla açılmadı. -Momo

Ve kitaptaki insanları, sokaktakilerden daha çok sevdim. - Cemil Meriç

Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük değildir bilmelisin. Küçümsediğin her şey için gün gelir, önemsediğin bir bedel ödersin. - Lev Tolstoy

Okyanusta boğulmaz da insan, gider bir kaşık sevdada boğulur. - Cemal Süreya

Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına, sırılsıklam yalnızım aslında… - Edip Cansever

Sözcükler tekbaşına insanı kırmaz. İnsanı yaralayan, sözcüklerin arkasına saklanan ikiyüzlülüktür. - Susanna Tamaro

Hayatın bu çirkin oyunlarına rağmen hala gülmeyi başarabilen insan, hayatın felsefesini çözmüş demektir. - Aldous Huxley

Açık sözlü olmak iyidir. En kötü ihtimalle sonradan kaybedeceklerini en başta kaybedersin. - Mark Twain

Sanki tüm hayatım boyunca, yanlış melodiyle dans etmiş gibiyim. - Nietzsche

İnsan her şeye alışır diyorlar ya, öyle değil aslında. Başka çaren olmadığı için katlanıyorsun ama alışmıyorsun. - Ahmet Ümit

Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri

KİTAPLARDAN ALINTILAR

Hayatta en büyük mutluluk, sevildiğimize inanmaktır. - Victor Hugo

Böylesine güzel bir gökyüzünün altında, bu kadar kötü insan nasıl yaşayabiliyordu... - Dostoyevski

İnsan yakınlarını, onları kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anki kadar hiçbir zaman sevemiyor. - Anton Çehov

Hayatından silmek istediklerini gerçekten sil, çünkü geri dönüşüm kutusunda bekletirsen; sistemini yavaşlatır. - Adam Fawer

Sevgi; sevdiğin kişinin mutlu olduğunu gördükçe o'nun mutluluğu ile mutlu olabilme sanatıdır. - Balzac

Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. - Şeyh Edebali

Güzellik hoşa gider, zeka eğlendirir, duygusallık coşku verir. Oysa kişileri birbirine bağlayan iyiliktir. - La R.

Bilgi arttıkça ego azalır. Bilgi azaldıkça ego artar. - Albert Einstein

İnsan, kıyıyı gözden kaybetme cesareti olmadan yeni denizler keşfedemez. - Andre Gide

Dünyada hiçbir şey bilinçli cehalet ve aptallık kadar tehlikeli değildir. - Martin Luther King Jr.

Birisini unutmak zorundaysanız, bunu sindire sindire yapın. Çünkü aklın zamansız öldürdükleri, yürekte amansız dirilir. - Paul Auster

Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma. - Voltaire

Keşke insanlar düşündükleri şeyleri dosdoğru söyleselerdi. Ne çok can sıkıntısından kurtulurlardı. - Virginia Woolf

Bir şeyi gerçekten isterseniz, bütün evren onu gerçekleştirmek için iş birliği yapar. - Paulo Coelho

Demek ki hayat, böyle iki adım ilerisi bile görülmeyen, sisli ve yalpalı bir denizdi... - Sabahattin Ali

Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın. - Mevlana

Bir kadının kaderi, sevdiği adamın ihanetiyle sevmediği adamın sadakati arasında çizilir. - Tolstoy

Kimin, nasıl bir anısı haline geleceğimizi hiçbirimiz bilemeyiz. - Turgut Uyar

Okşayan elin kıymetini bilmeyenler, tekmeleyen ayağı öperler. - Douglas Adams

Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri

KİTAP SÖZLERİ

Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar. - Konfüçyüs

Eğer farklıysan, yalnızlığa mahkum oluyorsun. - Aldous Huxley

Ve şimdi şöyle dua ediyorum Allah'a; Olanlar oldu Allah'ım, bütün bu olanların ağırlığından beni kolla. - Didem Madak

Dalından şüphe ettigin ağacın, gölgesinde soluklanmayacaksın. - Paulo Coelho

Zor yola, kolay kişilerle çıkmak en büyük hatadır. - Bukowski

Bir kadına, zamanında, iş işten geçmeden iyi davranmayı bilmek lazım. - Orhan Pamuk

'Ağzında yalan varken konuşma! - Özdemir Asaf

Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz. - Elbert Hubbard

Bir insan bir yere bakıyorsa; orada ilgilendiği bir şey vardır. Bir insan bir yere hiç bakmıyorsa; orada ilgilendiği bir şey kesinlikle vardır. - Sigmund Freud

İnsan, inandıklarıdır. - Anton Çehov

Ayrıldıktan hemen sonra kendini; Başkasının kollarına bırakana 'rezil' alkole bırakana 'sefil' zamana bırakana ise 'asil' denir. - G. Vidal

Dibe vurduğunu sanıp, bir dip daha olduğunu keşfedebiliyordu insan. - Charles Bukowski

Ne yaparsan yap, nasıl yaşarsan yaşa; ama gülebilmek için birini ağlatma ve çıkarların için hiçkimseyi satma! - Balzac

Hiçbir yararı olmayacağını bile bile insan kalmanın çok önemli olduğunu düşünüyorsan, onları yendin demektir. - George Orwell

Bir manzara olduğundan habersiz duruşun. Tek dizelik şiirim bu. - @kumrutelasi

Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri

İZ BIRAKAN KİTAP CÜMLELERİ

Ne kadar iyi olsak da birilerinin hikayesinde kötüyüz

Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa; gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder. - George Orwell

Ah, birazcık kaygısızlık beni dünyanın en mutlu insanı yapabilirdi. - Goethe

İnsanın konuşacak kadar zekaya, ya da susacak kadar akla sahip olmaması büyük bir talihsizliktir. - Stefan Zweig

Uykuya dalarken, uykuda ölen insanlar olduğunu hiç düşünmedin mi? Dişlerini fırçalarken, işte tamam, bu son günüm demedin mi hiç? Çok süratle, hem de çok süratle hareket etmek gerektiğini, çünkü zamanın kalmadığını hiç hissetmedin mi? Ölümsüz mü sanıyorsun kendini! - Sartre

En az benim kadar mücadele etmeyi bilen birine ihtiyacım var, ayakta kalmanın fazla ağır geldiği günlerde ayaklarımı kucağında tutmaya razı birine, daha ben bile ne istediğimi bilmezken tam da ihtiyacım olanı veren biri. Konuşmasam bile beni anlayan, istediğim bu işte. - Rupi Kaur

Hatalı olduğunu anlamak ve özür dilemek sadece beynini kullanabilen insanlara özgüdür. - Sigmund Freud

Ele geçirmeye çalışırsan muhakkak yitirirsin O'nu. Çünkü bırakmaktır kalmasını sağlayan. - Tao Te Ching, Lao Tzu

Sizi iki defadan fazla üzen birine güvenmeyin. İlk seferinde bu sizin için bir uyarıdır. İkincisi ise bir derstir ve bundan daha fazlası saygısızlıktır. Size gerçekten değer veren insanları ayırt edin. - Konfüçyüs

Kitap alıntıları, kitaplardan alıntılar, kitap sözleri, iz bırakan kitap cümleleri | Instagram biyografi cümleleri

INSTAGRAM BİYOGRAFİ, TWITTER CÜMLELERİ

Ama artık gitmek geliyor içimden. Bir sabah masmavi bir bulutun peşinden, dönüşü olmayan yollara. - Ataol Behramoğlu

Merak. Birine karşı, ansızın, bir merak duymaya başlarsınız, korkunç bir merak. Onu tanımak, onunla doğmak, dünyaya onunla yeniden gelmek tek amacınız haline gelir. Aşka en uzak cümle, senden nefret ediyorum değil, bilmek istemiyorumdur. - Gustave Flaubert

Kuş tüyünde uyuyanların gördükleri düşlerin toprak üstünde uyuyanların düşlerinden daha güzel olmadığını bildiğim halde, hayatın adaletine olan inancım nasıl azalır? - Halil Cibran

'Ölene kadar sorumlusun.. Gönül bağı kurduğun her şeyden' dedi tilki. - Küçük Prens

Bir insanı, hiçbir sebep yokken yüreğinizde sıcacık hissediyorsanız, işte bu gerçek sevgidir. -Erich Fromm

Yalnızım; Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğime değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola. - Can Yücel

Keşke tanımasaydım" dediğim hiç kimse olmadı benim. "Keşke beni tanımasına izin vermeseydim" dediklerim oldu. - Gabriel Garcia Marquez

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