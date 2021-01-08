Kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri!

Sevgilinize, eşinize, hoşlandığınız kişiye olan ilginizi ve aşkınız anlıyoruz. Onu etkilemenizi sağlayacak kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri!' ile sizleri buluşturuyoruz.

Bazen söylenen tek cümle, kurulan binlerce cümleye bedeldir ve akılda tekrara alınan şarkı gibi dönüp durur. En güzel duygu olarak tabir edilen aşkın kimi zaman bir ömre bedel olduğunu düşünürüz. Bir ömre bedel aşkı, aşk yapan şey ise hisselerimizdeki yoğunluk, yüklediğimiz değerdir. Bu değeri anlatan, hislerimize tercüme olacak kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! sizlerle.

KISA AŞK SÖZLERİ!

Ruhum var ruhunda, yüzün hep aklımda

Aşk gülüşünde saklı aslında

Ölümü boşver kefenim sen kokacak mı onu söyle?

Tek başıma değilim ben. Ümitsiz aşkım var

Aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur.

Alıp kırsalar kalemimi kanımla yazarım seni sevdiğimi…

Bir kişiyi sevmek kolaydır vazgeçmek zordur.

Çünkü her bir zerrem aşık her bir zerrene.

Her yüreğin harcı değildir dokunmadan sevmek.

Ben gökyüzü olsam sana kuş olmak yakışır.

Bir umutla beklediğim en güzel yarınsın.

Sevmek bir renkse gel gökkuşağım ol.

Mutlu olmak kimin umrunda? Sen yanımda ol! Yeter.

Kısa aşk sözleri bu sayfada yer almaktadır.

Derdimin dermanı sensin. Bana bir duanın amini gerek.

Yanıma gelmediğinde rüyalarıma beklerim.

Bir çift göze aşığım ve kalan bütün gözlere körüm.

Aşkımızın suya düşeceğini bilseydim balık olurdum.

Onunla kavga etmeyi başkasıyla gülmeye değişmem.

Benim için hayat sen nefes sensin bebeğim.

Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

Belki de sen aşka âşıktın ben üstüme alındım.

Yan yana ayrı yazılır biz hep sımsıkı olalım.

Aşık olmam derken gülüşün beni rezil etti.

Aşk bir orduya meydan okurken bir kişiye esir düşmektir.

Bir gülüşüne bu hayatımı feda ederim.

Sen özlenecek en güzel şeysin.

Yalansan yalanı severim elimde değil.

Gülümse biraz ilaç alacak param yok çünkü.

Aşk delilik biz delinin delisiyiz.

Büyük aşklar ya sonsuzdur ya da o'nsuz!

Kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri yer almaktadır.

Aşk sevgilim seni düşlerken saç diplerimin bile terlemesidir.

Seni nasıl sevdiysem öyle kal. Değişmek mevsimlere mahsus…

Yar bütün şiirlerime sebep ettim seni hakkını helal et!

Senin gülüşün ilkbahardan daha renkliydi.

Aşkı tarif edemez kimse sadece yaşanarak öğrenilir.

Bana yüzünü dönme gece oluyor sanıyorum.

Seni sevdiğim kadar ibadet etseydim cennette köşküm olurdu.

...ve aşk. Herkesi ona benzetip kimseyi onun yerine koyamamaktı.

En güzeI vazgeçiImezimsin.

Grisi yoktur aşkın; ya siyahi, ya b?yazı s?ç?c?ksin.

Ey canımın sahibi Yar! Sen benimle olduktan sonra kaybettiklerimin ne önemi var.

Gözlerin gözlerime değdiği anda anladım sol yanım olacağını.

Her gece onu düşünmekten saatim iIerIemez oIdu.

Dünya durdu sanki ve tek duyduğum ses; kalp atışımdı.

SEVGİLİYE SÖYLENECEK AŞK SÖZLERİ

Aşk çare midir yaInızIığa? Yoksa tutsak mı eder yüreğine?

SevmekIe bitmeyenimsin, sen benim en kıymetIimsin. Sen benim hakikatimsin.

En içimde, en derindesin. Sen benim en güzeI derdimsin.

Seni sevmek aşktır bana…

Öyle biri var ilk görüşte değil her görüşte aşık oluyorum.

Gözlerime baktığında gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?

Aklımda işin yok! Durup durup aklıma gelme… Yanıma gel, mevzu kalbimde!

Kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri yer almaktadır.

İnsan iki şeyi saklayamaz: Sarhoş olduğunu ve ?şık olduğunu.

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım ölümsüzlüğün adını aşk koyardım.

Aşk, yer yerinden oynasa da; yâri yürekteki yerinden oynatmamaktır.

Aslında aşkı yağmura benzetmek lazım. Kendi göğüne bir türlü dönmeyi düşünemeyen yağmura…

Bir lades tutuşsak, nesine desen, sesine derim.

Sen güldün ben bir yudum daha içtim çaydan.

Bütün şairler sana mı aşıktı ki dinlediğim her ezgide, okuduğum her şiirde sen vardın.

Çünkü sadece sana sarılınca yuva gibi kokuyordu içim.

Sen benim gökyüzüne doğru gönderdiğim duamın yeryüzüne gelen cevabısın.

Sen hangi şiirden kaçıp geldin yüreğimin orta yerine, canımın içi?

Esrar gibi yeşil olmasa da gözleri her bakışta sarhoş ediyor beni.

Allah için ahirete kadar senindir sol yanım.

Ötesi yok bu duanın. Benim ol. Benimle, aşkınla, aklınla bin yaşa.

Yeter ki diline dolanayım. istersen bir şarkı, istersen bir küfür olayım.

Çok solcu gördüm ben bu hayatta. Hiç kimse senin gibi kalıcı devrim yapmadı sol yanıma.

Sevgiliye söylenecek aşk sözleri burada yer almaktadır.

Dışarıya yağmur, yüreğime hasret, fikrime sen.

Kim sorarsa saat kaç diye, cevabım hep aynı; O'na doğru.

Sen benim ilk şiirim, ilk kavgam, sen benim 17 yaşımsın.

Ona bakmaya kıyamamak mı, yoksa bakıp da doyamamak mı aşk?

Kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri yer almaktadır.

Sen bana Allah'ın bir emanetisin.

Aşk tüm dünya insanları içinde sana tanıdığım ayrıcalıktır.

Sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor.

Ad koyunca büyüsü bozulur diye, isimsiz, izinsiz, içimden seviyorum seni.

Ve beni birden bire yüzünü değil, gözünü değil, sesini görmek istedim.

O kadar güzel gülüyorsun ki! 'Bu kadar yaşadığım yeter. Tamam' diyorum.

Sen hep gülümse ki yüreğinin güzelliği gülüşlerinde canlansın.

Seni yüreğime düşüren yerçekimi etkisini hiç kaybetmesin istiyorum

Sen aklım ve kalbim arasında kalan en güzel çaresizliğimsin.

Kendimi görebileceğim en güzel ayna, bana aşkla bakan gözlerindir.

Denize ilk kez giren çocuk masumiyetiydi benimkisi, boğulacakmışım gibi.

Ben sana aşık olduğumu, ölsem söyleyemem…

Kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri yer almaktadır.

Geleceğim ol demiştim sana. Gel ecelim ol değil.

Usul usul gir yüreğime, kalbim bağrım çatlasın!

Bakışların sonsuz kuyu gibi, sen baktıkça ben içine düşüyorum Yusuf misali.

Hüzün yakışmıyor bu aşka gülüm. Yoksa nasıl açıklardım, içimdeki sıcaklığı.

Dünyadaki herkesin parmak izinin farklıdır. Kimse sana benim gibi dokunamayacağının kanıtıdır.

SEVGİLİYE SÖYLENECEK EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ

Dilek tutman içinilla yıldız mı kayması gerekiyor? Gönlüm gönlüne kaydı yetmez mi?

Sen benimtövbe tutmayan en tutkulu sevdam, hiç bıkmadan saatlerce seyre daldığımsın.

Sen benim ezan okunurken ettiğim duamsın.

Aşktan yana yaşadıklarımı bilseydin eğer, halen sevebiliyor oluşuma aşık olurdun…

Aşk diye bir şey yaşıyorum. Ne tek taraflı demeye ne de karşılıklı olduğuna ispatım.

Aşkın gözyaşları ıslatırken sevgilinin omzunu, neden bu kadar geç kaldığını sorar aşk meleği.

Kalemi icat edene saygım sonsuz fakat senin sıcacık yüreğin olmasaydı eğer, bu kalem kâğıda dokunamazdı.

Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri yer almaktadır.

Sana en muhtaç olduğum anda gel. Yaşamak da ölüm de olsan gel.

Sonunda aşk acısı olsa da sev, çok sev.

Sensiz bir gün daha akşam oldu, içim el vermiyor.

Kısa aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek aşk sözleri! Sevgiliye söylenecek en güzel aşk sözleri yer almaktadır.

Bir gün bir yerde tekrar karşılaşırsak eğer, benimle yine tanış yine seveyim.

Git diyorsun da, git demekle olmuyor işte. Ben de sana sev diyorum mesela. Sen sevebiliyor musun?

Bir kadın aşka inanmıyorum d?rk?n, 'B?ni aşka inandır' demek istiyordur.

Öyle uzaktan seyretme adına hayran olduğum yar.

Hani kurşun sıksan g?çm?z g?c?d?n ve z?hir zıkkım cigaram. Hadi g?l artık.

Bana kimse sen gibi baktı mı bilmem ama ben kimseye sana baktığım gibi bakmadım.

Başka havalar getir bana içinde biraz bahar olsun biraz sen.

Tut elimden aşkım cesaretin var mı bakalım!

Senin bir gülüşün benim için hayat öpücüğü gibi.

Tek bir bedduam var sarıldığın her insanda beni hatırla.