Kırmızı Oda'nın Nihal'i Esra Ronabar'ın meslektaşı Barış Falay ile evli olduğunu duyanlar şaşkına döndü

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Son olarak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Esra Ronabar'ın özel hayatı merak konusu oldu. 2006 yılında kendisi gibi oyuncu Barış Falay ile evlenen Ronabar, 2009 yılında da oğlunu dünyaya getirdi. Ronabar'ın Falay ile evli olduğunu duyan takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir İstanbul Masalı, Beyaz Gelincik ve Cennet'in Gözyaşları gibi birçok dizide rol alan ve son olarak Kırmızı Oda dizisindeki Nihal karakteriyle alkış toplayan Esra Ronabar, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

EVLİLİĞİNİ GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen oyuncunun meslektaşı Barış Falay ile evliliği de sanat dünyasının örnek çift olarak gösteriliyor. 2006 yılında Falay ile evlenen Ronabar, 2009 yılında oğlu Mavi Rüzgar'ı kucağına aldı. Mutlu evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, zaman zaman mutlu aile pozlarını Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

İşte Esra Ronabar ve Barış Falay'ın mutlu aile pozları...