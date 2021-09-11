Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayına ittifakla oturup karar vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağına ittifakla oturup karar vereceklerini belirterek, "Hem ittifak kurup hem de 'ondan bağımsız karar vereceğim' derseniz olmaz" dedi.

İzmir'e gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çeşme'de bir otelde düzenlenen Ege Sanayicileri ve İş insanları Derneği (ESİAD) 35'inci Yüksek İstişare Konseyi toplantısında iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıya; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları ve ESİAD üyeleri katıldı. ESİAD 35. Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükrüer ve ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, açılış konuşması yaptı.

Katılımcılardan Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Siyasette en önemli olan konu güven. Güveneceğimiz kişiyi siz seçeceksiniz. Ben ancak 'şu olsun, bu olsun' derim. Kişinin özgeçmişine ve o güne dek yaptıklarına bakacaksınız. Şahsi düşüncem; zaten bir cumhurbaşkanı seçilirse ittifakı oluşturacak tüm liderler orada olmak zorundadır. Bir kişinin kararı ile olmaz. İttifak ile temel konularda ittifakı oluşturan siyasi partiler karar verir. Bir araya geliriz, temel konularda karar verip o kararı kamuoyu ile paylaşırız. Gelecek ve DEVA da dahil liderler, ülkenin geleceği açısından kaygılılar ve bu kaygının giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.