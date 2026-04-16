Üniversite hocası maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde bir iş yerine açılan ateş sonucu yandaki dükkanda yemek yiyen üniversite hocası kurşunların hedefi oldu. Hukuk fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenilen yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, yandaki dürümcüde yemek yiyen üniversite hocası Semih Kaçmaz kurşunlara hedef oldu ve hastanede hayatını kaybetti.

KURŞUNLAR, DÜRÜM YİYEN ÜNİVERSİTE HOCASINA İSABET ETTİ

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti. O sırada kurşunlardan biri marketin yanındaki bulunan dürümcüde yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
