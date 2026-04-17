Avusturalya vatandaşlarına turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye'ye girişte vize muafiyeti

Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerde vize muafiyeti avantajından yararlanacak. Her 180 günde maksimum 90 gün ikamet edebilecekler.

Avusturalya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik ziyaretlerinde vize muafiyeti sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Avusturalya'nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçları seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

Muafiyete ise 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18'inci maddesi gereğince karar verildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
