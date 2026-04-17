7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı

7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan atama kararlarına göre; Gine-Bissau, Macaristan, Nijer, Malezya, İsveç, Madagaskar ve Angola'ya yeni büyükelçiler atandı. Ayrıca 3 ülkede görev yapan büyükelçiler de merkeze çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKÇELÇİ

Atamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürsad Sezen atandı. Ayrıca, Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine devam eden Ertan Yalçın ve Ekvator Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine eden Makbule Başak Yalçın, merkeze alındı. 

Gine-Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kamu Diplomasisi Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

Ayrıca, Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alınırken yerine Özgür Uludüz atandı.

DİĞER ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Rıfkı Olgun Yücekök atandı. Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına ise Mert Doğan atandı.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında açık bulunan; Başkan Yardımcılığına, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Bayram İzzet Taşçı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Yardımcılığına ise Mahmut Çolak atandı.

Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında ölen Kerem ön sırada oturuyormuş

Arkadaşları camdan atlayıp kurtulurken, Kerem bu yüzden kaçamamış
Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı

Dev banka, Papara'yı satın aldı
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç
Ağaç altında ölü halde bulundu

Yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Ağacın altında korkunç manzara