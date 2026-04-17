Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı

TMSF'nin satışa çıkardığı PPR Holding ve bağlı ortaklığı Papara Menkul Değerler A.Ş.’nin ihale süreci sona erdi. İhaleyi kazanan Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., şirketin tüm paylarını devraldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Papara'nın yeni sahibi belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayımlanan kararla aracı kurumun ortaklık yapısındaki değişikliğe resmen onay verildi.

PAPARA'NIN YENİ SAHİBİ EMLAK KATILIM

SPK'dan yapılan açıklamada, ihaleyi Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin kazandığı belirtildi. Devir işlemi öncesinde PPR Holding A.Ş.’ye ait olan 220 milyon 384 bin TL tutarındaki payların tamamı (%100), Emlak Katılım Bankası'na devredildi.

Kurumun toplam sermaye tutarı olan 220 milyon 384 bin TL sabit kaldı. Türkiye Emlak Katılım Bankası kurumun tek pay sahibi oldu.

Turan Yiğittekin
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCahil Avcısı:

vay be Diyecek bir şey bulamadım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Okul saldırılarının ardından Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Üremeyin, daha az sevişin

Okul saldırılarının ardından ünlü isimden tartışma yaratacak sözler
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı

Saldırı yapılan okuldaki öğrencinin sözleri her şeyi özetliyor
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...

Babanın ifadesindeki detay, korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

Avrupa'da yarı finale yükselmek için sahadaydı! İşte sonuç
Ağaç altında ölü halde bulundu

Yürüyüş yapan vatandaşlar fark etti! Ağacın altında korkunç manzara
Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı

Öfkeli baba, palayla iş yerini bastı! Kızıyla ilgili iddiası korkunç