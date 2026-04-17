Tunceli Adliyesi önünde bekleyen Gülistan Doku'nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında, gözaltına alınan 13 şüpheliden eski İl Özel İdare çalışanı Erdoğan Elaldı ile eski polis Gökhan Ertok hakkında tutuklama kararı verilirken, adliye önünde bekleyen Doku ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kısa süreli kavga kameralara yansıdı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden adliyeye sevk edilen eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı ile Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler Savaş G. ve Süleyman Ö'nün ise savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

DOKU AİLESİ İLE ŞÜPHELİ YAKINLARI ARASINDA ARBEDE

Öte yandan adliye önünde bekleyen Doku’nun ailesi ile şüphelilerin yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavgaya dönüştüğü görüldü. Araya giren polis ekiplerince ayrılan taraflar sakinleştirilmeye çalışıldı. O anlar kameraya yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.

Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal A'nın aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Umut Halavart
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerdckm6262:

hem suçlular hem güçlüler ya

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

