Bakan Gürlek: Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonda 221 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve "Bayğaralar" organize suç örgütünü hedef alan dev operasyona ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, operasyon kapsamında suç örgütünün milyonlarca liralık mal varlığına el konulduğunu ve yüzlerce şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

"'SOKAK ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ' SÖZÜMÜZÜN GEREĞİNİ KARARLILIKLA YERİNE GETİRİYORUZ"

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sokak çetelerine göz açtırmayacağız” demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

"276 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU"

Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur. Bu başarılı operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada özveriyle görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edecek; sokaklarımızı tehdit eden, evlatlarımızı istismar eden organize suç örgütlerine karşı mücadelemizi kesintisiz ve kararlı şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: Haberler.com