DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında, Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı kararı verildi. Yurt dışında bulunduğu öğrenilen Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Gergerlioğlu hakkında Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘korku ve panik yaratma’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltı kararı verilen Gergerlioğlu hakkında yurt dışında bulunduğunun öğrenilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Sürekli yapıyordu zaten aynı şeyleri.Geç bile kalındı.Şimdi yurt dışında ise tutulup kulağından getirecek ve dersini alacak

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

