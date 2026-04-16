DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Gergerlioğlu hakkında Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle ‘korku ve panik yaratma’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Gözaltı kararı verilen Gergerlioğlu hakkında yurt dışında bulunduğunun öğrenilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

