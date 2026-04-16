Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde, ilk maçta sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanşta AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2’lik skorla yarı finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti. İlk maçı sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rakibine toplam skorda 5-2' üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

4 GOLLÜ MAÇTA İSTEDİĞİNİ ALAN SHAKHTAR 

AZ Alkmaar'ın golleri 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin'den geldi. Shakhtar Donetsk'in gollerini ise 58. dakikada Alisson Santana ve 83. dakikada Luca Meirelles kaydetti.

YARI FİNALDEKİ RAKİBİ

Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Shakhtar Donetsk, bu turda Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

Cemre Yıldız
