Kedisini kaybeden Danla Bilic'ten duygusal paylaşım: Çok ani bıraktın beni

Çektiği makyaj videolarıyla ünlendikten sonra paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen fenomen Danla Bilic, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"ÇOK ANİ BIRAKTIN BENİ"

Kedilerinden biri vefat eden Bilic, 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Çok üzgünüm ama sana biraz kırgınım, çok ani bıraktın beni. O kadar emindim ki poponu sallaya sallaya eve geri döneceğine...Klinikteki yatağında sana şakalar yaptım, göbeğini ısırdım, yine sinir ettim seni. Son olduğunu bir saniye bile hissetseydim eve döner miydim bugün?"

"EVDEKİ BOŞLUĞU ANLATABİLECEK KELİMEM YOK"

"Bana hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel bir sene yaşattın patates. Seni gören herkes de bilir ki sen çok özel bir kedisin. İçimdeki acıyı, evdeki boşluğu anlatabileceğim daha fazla kelimem yok. Artık seni büyüten annenin, asıl sahibinin yanındasın. Umarım bana emanet edildiğin bu son yaşında seni mutlu edebilmişimdir. Seni çok seviyorum oğlum."

Kedisiyle yeni paylaşımlar yapan Bilic, bu sefer de paylaşımına "Seni çok seviyorum minik şey" notunu yazdı.

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