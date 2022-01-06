Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı - Haberler
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Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı

Kazakistan'daki protestolarda hayatını kaybeden güvenlik gücü sayısı 18'e çıktı
AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

NUR Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında yaşamını yitiren güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

NUR Kazakistan'da, protesto gösterileri sırasında yaşamını yitiren güvenlik gücü sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşanan protesto olaylarında 2 bin 298 kişi gözaltına alındı.

Gösteriler sırasında 748 güvenlik personeli yaralandı, 18 güvenlik personeli hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren güvenlik personelinden 2'sinin başlarının kesildiği belirtildi.

Almatı'da çatışmalar devam ediyor

Kazakistan'ın Almatı kentinde güvenlik güçlerinin binaları tek tek temizlemeye çalıştığı, buralarda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Protestocular, Almatı'daki idari binalar, polis merkezleri ve televizyon kulesini ele geçirmeye çalışıyor.

Çimkent ve Aktav şehirlerinde ise durumun kontrol altına alındığı belirtiliyor.

KGAÖ Genel Sekreteri, Tokayev ve Lukaşenko ile görüştü

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko telefonda görüştü.

Görüşmede, Kazakistan'daki durum ve KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme yönünde aldığı kararın uygulanması ele alındı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ve askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edildi. Ardından olağanüstü hal kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tokayev, yardım talebinde bulundu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları KGAÖ ülke liderlerinden yardım istedi.

KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimlerinin bulunduğu ve Kazakistan'a ulaştığı belirtilmişti.

KGAÖ, 2002'de Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kuruldu.

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AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri

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