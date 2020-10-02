Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
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Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı

02.10.2020 13:58 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:09
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars Belediyesi'ne, 'Kobani olayları' nedeniyle süren soruşturma sonucunnda tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen'in yerine Vali Türker Öksüz'ü atadı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Kars Belediyesi'ne, 'Kobani olayları' nedeniyle süren soruşturma sonucunnda tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen'in yerine Vali Türker Öksüz'ü atadı. Kayyum olarak göreve başlayan Vali Öksüz, ilk olarak birim amirleriyle toplantı yaptı. Bakanlığın atama açıklamasının ardından ardından ise polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasıne gelen Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, alınan tedbirleri kontrol etti. 

KAYYUM OLARAK ATANAN VALİ BELEDİYEDE

İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Vali Türker Öksüz, belediye binasına geldi. Vali Öksüz, birim müdürleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Vali Öksüz, Cuma namazını Merkez Camisi'nde kıldıktan sonra tekrar belediyede başkanlık makamına geçti. Bir süre burada kalan Öksüz, daha sonra belediyeden ayrıldı. 

 


- Kars
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı
Kars Belediyesi'ne kayyum atanan Vali Öksüz görevine başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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