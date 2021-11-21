Yayınlanan her bölümüyle kendinden söz ettirmeyi başaran Kardeşlerim dizisi yeni sezonda da iddialı bir şekilde devam ediyor. Fragmanlarıyla dikkat çeken Kardeşlerim dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Peki Kardeşim oyuncuları kim? Kardeşim oyuncularının gerçek isimleri ne? Kardeşim dizisinin konusu ne? Sevilen dizinin oyuncularıyla ilgili detayları sizler için derledik.

KARDEŞİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI KİMLERDİR?

CELİL NALÇAKAN;

Akif Atakul karakteri;

42 yaşında. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet duygularından yoksun ama bir o kadar da tatlı dilli, ağzı laf yapan, şeytan tüylü bir adam. Kendi istekleri doğrultusunda, çıkarları için yapamayacağı şey, ezemeyeceği kural yok.

HALİK ÖZGÜR SARI;

Kadir Eren karakteri;

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

AHU YAĞTU;

Suzan Manyaslı karakteri;

34 yaşında. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadın. Kocasında bulamadığı sevgi ve şefkati dışarda ararken oldukça kırılan, yaşadıklarıyla kendini yeniden keşfedecek, geçmişin sırlarıyla yüzleşecek olan duygusal kadın.

CÜNEYT METE;

Orhan Eren karakteri;

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

FADİK SEVİN ATASOY;

Orhan Eren karakteri;

37 yaşında. Merhametli ve iyi kalpli bir aile babası. Karısının, çocuklarının ve ona abisinden kalan yeğenlerinin gönlünü hoş edip, onlara kol kanat gerebilmek için sabah akşam çalışan iyi bir adam.

SU BURCU YAZGI COŞKUN;

Asiye Eren karakteri;

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.Yiğit Koçak (Ömer),

AYLİN AKPINAR;

Emel Eren karakteri;

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

YİĞİT KOÇAK;

Ömer Eren karakteri;

17 yaşında. Duygusal ve hırslı bir çocuk. Zaman zaman kalbinin sesine hakim olamayıp, kendini kaybetse de, abisi Kadir'in sorumluluklarını hafifletmek için üstüne düşeni yapan bir çocuk.

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