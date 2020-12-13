Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

13.12.2020 21:06 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:20

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu' görüşmelere katılarak konuşma yaptı.(2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu : "2003'ten bu yana, ulaşım ve iletişim alanında ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik"

Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: '2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: '2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: '2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik'
Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: '2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Rüştü Benli: 'Ensar Yaşam Atölyesi ve Ensar Kitap Kahve projelerini hayata geçiriyoruz'
Rüştü Benli: "Ensar Yaşam Atölyesi ve Ensar Kitap Kahve projelerini hayata geçiriyoruz"
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık'
Son dakika haberleri | ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: "Yaptığımız yatırımlarla binlerce can kurtardık"
Erbaa Belediyesi, 1 megavatlık GES projesini hayata geçiriyor
Erbaa Belediyesi, 1 megavatlık GES projesini hayata geçiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Nilgün Belgün Hakan Taşıyan
Spor Neymar Samatta Mauricio Lemos Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Karaismailoğlu: "2003'ten bu yana ürettiğimiz çok büyük ve önemli projeleri 910,3 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 21:23:31. #1.14#
title