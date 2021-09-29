James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini görenler gözlerini alamadı - Haberler Magazin
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James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini görenler gözlerini alamadı

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James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini görenler gözlerini alamadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden dolayı ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die filminin galası İngiltere'de yapıldı. Törene katılan Cambridge Düşesi Kate Middleton, kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.

25'inci James Bond filmi No Time to Die'ın (Ölmek İçin Zaman Yok) galası İngiltere'nin Londra kentindeki Royal Albert Hall'da gerçekleşti.Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat verdiği filmin galasında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Düşes Camilla, Prens William ve Düşes Kate Middleton da katıldı.

Törende Jenny Packham imzalı ışıltılı altın rengi elbiseyle atılan Middleton; makyajı, fiziği ve güzelliğiyle tüm davetlileri büyüledi. Düşes, 2 bin 800 sterlinlik elbisesini 290 sterlinlik Onitaa küpeleriyle tamamladı. Topuz model yaptırdığı saçlarıyla zarifliği elden bırakmayan Kate Middleton, ışıltılı elbisesini 1970'ler tarzı bir pelerinle tamamladı.

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

Kraliyet üyeleri, kırmızı halı sonrası galanın yapılacağı salonda kendilerini karşılayan filmin oyuncularıyla da sohbet etmeyi ihmal etmedi. Filmin müziklerini yapan Finneas O'Connell ve Billie Eilish kardeşler de Prens William ve Kate Middleton ile tanışarak film üzerine konuştu.

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini gören gözlerini alamadı

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Ecem Altan
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Haber: James Bond filminin galasında Kate Middleton rüzgarı! Kıyafetini görenler gözlerini alamadı - Haberler Magazin
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