İzmir ulaşımının sorunları Radyo Trafik İzmir'de konuşuldu

27.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:03

Radyo Trafik İzmir'de yayınlanan, Esra Balkanlı'nın sunduğu "Ulaşıma Dair Özel" programında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programın 2. bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. İzmir ulaşımının röntgeninin çekildiği programda Soyer ve belediye bürokratları İzmir ve kent ulaşımına dair önemli ifadeler kullandı.

"KEŞKE HERKES BİSİKLETİN FARKINA VARSA"

Programın ilk bölümüne konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, öncelikle bisiklet kullanımının önemine dikkat çekti. Her sabah belediyeye bisikletle gittiğini belirten Soyer, "Gün içinde yakın mesafelere de yine bisikletle gitmeyi tercih ediyorum. Belediye başkanlarının örnek olmak gibi bir misyonu var. Keşke herkes bisikletin farkına varsa, tanıdıkça vazgeçemeyecekler. İki teker üzerinde yürüyüşten daha fazla yol kat ediyorsunuz, aynı zamanda spor yapıyorsunuz." dedi.

İZMİR MARATONUYLA İLGİLİ BİR MÜJDE DAHA

Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge'nin yine ilk kez Radyo Trafik İzmir canlı yayınında duyurduğu "Maraton İzmir" ile ilgili yeni ayrıntıları paylaştı. "2020 yılında Avrasya Maratonu'ndan sonra Türkiye'nin en büyük maratonunu düzenleyeceğiz." diyen Başkan Soyer, "Aynı zamanda çocuk maratonu da olacak. 42 kilometreyi büyüklerle birlikte tamamlayacaklar, çok eğlenceli olacak. İzmir'i güzel bir maraton bekliyor. Spor, çocukları çok olumlu yönde etkiliyor. Kötü alışkanlıklardan uzak tutacak şey spordur. O kadar çok faydası var ki, çocuklarımızı daha çok sporla buluşturmayı diliyorum." şeklinde konuştu.

"AVM İNŞAATLARINI KUCAĞIMIZDA BULDUK"

Radyo Trafik İzmir dinleyicilerinden şehir içindeki alışveriş merkezleriyle ilgili gelen bir eleştiri üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Cennetin göbeğinde, çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu kentin bize bahşettiği güzelliklerle daha uyumlu bir yaşam kalitesini hep birlikte arttıracağız. Şehir içine AVM yapımını engellemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Göreve geldiğimizde bazılarını kucağımızda bulduk. Yakında kooperatif ürünleri satan bazı satış noktaları oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

YENİ FERİBOT İSKELELERİ KURULACAK

Gelen bir eleştiri üzerine; "Çöp kamyonlarının yoğun trafikte yola çıkmaması için ilçe belediye başkanlarıyla müzakerede bulunuruz. Çöp toplama saatleri daha öne çekilebilir." görüşünü paylaşan Tunç Soyer, körfezi ulaşımda daha etkin kullanma anlamında yeni feribot iskeleleri kurulacağı müjdesini de verdi. Yeni iskeleler için Ankara'dan izin beklediklerini kaydeden Soyer, "İzin alır almaz hemen iskelelerin inşaatına başlayacağız. 2 yeni feribot da alıyoruz. Ulaşımda körfezi yüzde 3 seviyesinde kullanıyoruz, bu oranı arttıracağız. Feribotları daha sık kullanırsak şehir içi trafiği de rahatlayacak. Vatandaşlarımız feribot sırası beklemeyecek, doldukça kalkan bir feribot sistemi oluşturacağız." açıklamasını yaptı.

"TURİZM KONUSUNDA YERLERDE SÜRÜNÜYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in turizm konusunda çarpıcı ifadeler kullandı: "İzmir turizm konusunda bence yetersiz, yerlerde sürünüyoruz, utanç duyuyoruz. Gerçekten zavallı bir noktadayız. Bu durum İzmir'e hiç yakışmıyor. Antalya turist hedefini 20 milyon olarak açıkladı, biz bir buçuk milyon olarak hedefliyoruz. İzmir'in Antalya'nın üzerinde bir turizm kapasitesi var. Bir yerde bir eksiklik var, demek ki doğru tanıtım yapmıyoruz, yeteri kadar altyapımız hazır değil. Bunlar geliştirilebilir başlıklar. Bunun üzerinde çalışmaya başladık, bir vakıf kurduk. İzmir'i tanıtmaya başlıyoruz. Brüksel'de, Moskova'da "İzmir Ofisi" açıyoruz. Buralarda İzmir'i tanıtacağız. Kardeş şehirlerimizin billboardlarında İzmir'i tanıtacağız. İzmir uluslararası alanlarda tanınmaya başlayacak. 2021'de dünyanın en büyük gastronomi festivaline ev sahipliği yapacağız. Dünya kültür zirvesi İzmir'de yapılacak. Sadece turizm meselesi değil, esnafın, yatırımcının önü açılacak. 1930'larda İzmir daha çok cazibe merkeziymiş. Son 50-60 yıldır geriye gidiyor ve kabuğun içinde büzüşmeye başlamış. Kültürpark'ın yapısını korumak en önemli amacımız. Orada düzenlenen fuarları sınırlayarak korumaya çalışıyoruz. Uluslararası fuarları yeni fuar alanına taşıyoruz. Teknik olarak yeni fuar alanımız yeterlidir."

"İZMİR TRAFİĞİ BİR SORUNDUR, BU SORUNU ÇÖZMEYE MUKTEDİRİZ"

Soyer, İstanbul ve Ankara ile karşılaştırılmayacak kadar rahat bir trafiğimiz olduğunun altını çizdi.olmayabilirler ama İZUM olmazsa trafik kaosa dönüşebilir. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün imkanlarından çok daha fazlasına sahibiz, onlara da yardımcı oluyoruz. Elbette trafik sıkışıklıkları yaşıyoruz ama bütün bunların çözümüyle ilgili de uğraşıyoruz. Akıllı Trafik Uygulaması ile trafiğe nefes aldıracak projelerimiz var. İzmir trafiği bir sorundur, bu sorunu çözmeye muktediriz. En önemli örneklerinden biri Alsancak'ta yapacağımız çalışmadır. Hocazade Camii ile Havagazı Fabrikası arasında trafiği yer altına alıyoruz. 2020 yılı içinde ihalesine çıkacağız. Üstünde de bir yeşil alan ortaya çıkacak. İlerleyen yıllarda 'Eskiden burada trafik çok sıkışırdı' denecek." diye konuştu.

"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

2020 yılı içinde açılması planlanan Bayraklı'daki Şehir Hastanesi'ni eleştiren Tunç Soyer, "Şehir Hastanesi anlaşılır gibi değil... Bu kadar büyük bir yatırım yapıyorsunuz ve yolunu düşünmüyorsunuz. İnsancıklar nasıl gidecek? Biz yine de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

İZTAŞIT PROJESİ

Yarın yapılacak törenle Seferihisar'dan başlayacak İZTAŞIT projesinden bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "İZTAŞIT kent trafiğini rahatlatacak, belediyenin yükünü de hafifletecek. Uzak ilçelerimiz, ESHOT'un hizmet götürmesi anlamında zorlandığımız noktalar… ESHOT'a entegre ederek İZTAŞIT sistemini geliştirdik. Böylece kamu olarak kentin en uzağına erişmiş olacağız, hem de vatandaşlarımız konfora erecek. Vatandaşımız daha güvenli, daha konforlu hizmet alacak. İlk adımını Seferihisar'da atacağımız projenin gerisi gelecek." ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İN SEMBOLÜ SAAT KULESİ'NDEN İBARET DEĞİL"

Tunç Soyer, İzmir'deki spor kulüpleri ile ilişkilerinden bahsederek, "Belediye olarak İzmir'deki spor kulüplerimize ciddi bir desteğimiz olacak. İzmir'in sembolü Saat Kulesi'nden ibaret değil. Asırlık kulüplerimiz var, onlara sahip çıkmamız boynumuzun borcu... Sadece profesyonel değil amatör kulüplerimize de destek olacağız. Daha çok çocuğumuzun, gencimizin spor yapması lazım. Bir yandan asırlık çınarlarımıza sahip çıkacağız, bir yandan daha çok çocuğun spor yapmasını sağlayacağız." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İZMİR ULAŞIMININ RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

"Ulaşıma Dair Özel" programının ikinci bölümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak ve Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel Radyo Trafik İzmir'in konuğu oldu. Daha çok dinleyicilerden gelen soruların yanıtlandığı bölümde Gökçe, Atak ve Yaygel verdikleri cevaplar ve aldıkları notlarla İzmir ulaşımında yaşanan problemleri masaya yatırdı.

"BİZİ İDAM ETTİLER"

İlk olarak söz alan Genel Sekreter Buğra Gökçe, Altınyol'da yapılan 4. şerit uygulamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. "Taşıtların şehir merkezine gelişinde şerit artışı aslında doğru değildir." diyen Gökçe, "Altınyol'daki 4. şerit çalışması yanlış anlaşıldı. Naldöken Köprüsü'nde geriden gelen 6 şeridin 3'e düşmesi sıkıntı oluşturuyordu. Yaptığımız çalışma kademeli bir şekilde şerit azaltması şeklindeydi. Alsancak'a kadar 6 şerit getirme şansımız olmadığı için böyle bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmayla yoğunluk sabah 07.30 yerine 08.00'de başlıyor, trafiğin bitiş saati de 09.00'dan 08.45 civarına geriledi. UKOME'nin aldığı son karar Cevdet Bilsay'dan Naldöken'e çıkış yapılmaması şeklinde. Caddenin akışı terse çevrilerek çıkışlar Soğukkuyu Kavşağı'ndan yapılacak. Böylece bekleme süreleri daha da azalacak. Yaptığımız çalışmalar tamamen bilimseldir. Fikir sahibi olmadan değerlendirme yapanlar bizi idam ettiler." şeklinde konuştu.

"YEŞİLDERE'DEN GEÇEN ARAÇ SAYISI FSM'YE YAKIN"

İzmir trafiğinde en fazla sorun yaşanan kısmın Zafer Payzın Kavşağı ile Uçanyol arası olduğunu kaydeden Buğra Gökçe, "Buradan geçen araç sayısı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen araç sayısına yakın. 2021 yılında köprülere, viyadüklere ilaveler yaparak trafiği rahatlatacağız. Trafiğin sıkıntılarına şoför mahallinden bakmak doğru değil. Hiçbir dünya kenti lastik tekerlekli ulaşıma yatırım yaparak trafik sorununu çözmüş değil. Bireysel ulaşımı azaltmalıyız. Kent merkezine girişleri sınırlamalıyız ama bunu yaparken toplu ulaşımı geliştirmeliyiz. Merkeze araçla gelme ihtiyacını azaltmalıyız. Bisiklet ve yaya ulaşımı da burada önemli bir yer tutuyor. Bu da temel bir ilkedir." ifadelerini kullandı.

"GÜMÜŞPALA ÇIKIŞINDAKİ SORUNU RADYO TRAFİK İZMİR'DE DUYDUM"

Genel Sekreter Gökçe ayrıca Radyo Trafik İzmir'i sürekli dinlediğini kaydederek, "Gümüşpala çıkışında Anadolu Caddesi'nde göllenme meydana geldiğini yayınınızda öğrendim. İlgili birimleri yönlendirip oradaki sorunu giderdik. Dinleyenlere katkıları için teşekkür ederim. Size gelen soruların hepsinin listesini, vatandaşlarımızın telefon numaralarıyla birlikte bize iletirseniz Ulaşım Dairesi Başkanlığımız gerekli çalışmaları yapacaktır." sözlerini sarf etti.

"AMACIMIZ TOPLU ULAŞIMI GELİŞTİRMEK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak'tan da İzmir ulaşımına ilişkin önemli açıklamalar geldi. Metropollerde temel amacın insanları toplu taşımaya teşvik etmek olduğuna vurgu yapan Atak, "Son Danimarka seyahatimizde öğrendik ki kent içi ulaşımın yüzde 49'u bisikletle yapılıyor. Bizim de amacımız toplu ulaşımı geliştirmek. Entegrasyon anlamında büyük bir adım da atıldı. İZTAŞIT ile ulaşımın daha da rahatlamasını sağlayacağız. İlçelerimize ulaşımın sağlandığı ESHOT otobüsleri kent içine entegre edilecek." dedi.

"YATIRIMLARIMIZA TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYORUZ"

Radyo Trafik İzmir dinleyenlerinden gelen sorular üzerine açıklamalarını sürdüren Eser Atak şu ifadeleri kullandı: "Biz özellikle katlı otoparkların çevresinde bir takım geometrik düzenlemeler yapıyoruz. Dışarıdaki parkları önlersek korsan otoparkları da çözmüş olabiliriz. Burada emniyet ekiplerine de iş düşüyor. Buca'dan Otogar'a yapılacak yolun bitmesiyle yine kent içindeki trafiğe nefes aldırmış olacağız. Bizim yatırımlarımızın belli bir süresi var. İzmir'in coğrafi konumu gereği zeminlerimiz çok kötü. Fay hatlarımız yoğunlaşmış şekilde, dere yatakları da sıkıntı oluşturuyor. Son yıllarda ekonomik kriz ortamı da yatırımların önünü tıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kredibilitesi en yüksek belediyelerden biriyiz. Finansman kaynaklarımızı da çözerek yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz."

BİLGİ CANLI YAYINDA GELDİ

Karantina Alt Geçidi içinde yaşanan tavandan akan su problemini değerlendiren Genel Sekreter Yardımcısı Atak, "Karantina Alt Geçidi'nin üstünden İZSU'nun kanalları geçiyor. Aşırı yağmurda alt geçide su akması bundan da kaynaklanıyor. Güzelyalı'dan gelen atık suları başka bir yere yönlendireceğiz. İzolasyonla ilgili sıkıntıyı gidereceğiz." derken, canlı yayında gelen bilgi doğrultusunda Karantina Alt Geçidi'ndeki su akıtma sorununun Fen İşleri tarafından 2 ay içinde çözüleceği bilgisini verdi.

MERT YAYGEL'DEN KRİTİK BİLGİLER…

"Ulaşıma Dair Özel" programının bir diğer konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel'di. Yaygel daha çok teknik konularda bilgi verip, yapılacak düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu:

"Yeşildere Caddesi uzun bir güzergah, Yeşillik Caddesi Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğundaydı. Yılbaşından itibaren Konak Tüneli'nin işletmesini de biz yapacağız. Yaşayanlar Kavşağı ile ilgili projeler bitmeden bize devredildi. Katlı kavşak ile oradaki sıkışıklığı çözmeye çalışacağız. Yeşildere Caddesi Tepecik Köprüsü üzerinde de bir planımız var. Viyadüklerimizin çoğu 2 şerittir. Mürselpaşa Bulvarı ve Yeşildere Caddesi ile ilgili çalışmaları başlattık. 2020 yılı içinde başlayacağımız çalışmayla viyadük üzerindeki 2 şeritleri 3 şeride çıkararak buradaki sıkıntıları gidermeye çalışacağız. Bu projeler bir sene içerisinde hayata geçecek."

"ÇÖZÜM İÇİN YARDIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Yaşanan problemlerin farkında olduklarını belirten Mert Yaygel, "Kentimiz büyüyor, Sarnıç Köprüsü 2 şerit yapılmış ama trafiği kaldırmıyor. Orası için bir çalışma yaptık. Hava Eğitim Komutanlığı'nın oraya yapacağımız köprüyle trafiği rahatlatmayı planlıyoruz. Basmane'den Mürselpaşa Bulvarı çıkışı yine şerit azalması nedeniyle sıkışıyor. Bir sene içinde yapılacak düzenlemeyle burayı da rahatlatmayı düşünüyoruz. Zafer Payzın Kavşağı'ndaki Ankara Caddesi bağlantısındaki karışıklık yapacağımız yeni düzenlemelerle giderilecek. Ayrımları daha geriden başlatacağız. Caher Dudayev Bulvarı'ndan Anadolu Caddesi'ne yapılacak bir bağlantı yolu projemiz var. İZBAN'a kadar yol açıldı. Sonrasındaki mülkiyetlerle ilgili terklerin yapılmasını bekliyoruz. Şu an için oraya müdahale edemiyoruz. Sorunların farkındayız ancak çözüm için yardıma ihtiyacımız var." diye konuştu.

YENİ PROJELER…

Metro projeleri ile arterlerde yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahsetmeye devam eden Ulaşım Dairesi Başkanı Yaygel. "İzmir kadim bir şehir, Buca da eski bir ilçemiz. Açılacak yolumuz yok. Oradaki sıkışıklığı giderecek en önemli yatırımımız Buca Metrosu olacak. Altınyol'daki 4. şeridi trafik sorununu çözmek için yapmadık. Yüzde 25 civarında bir iyileşme var. Biz de bunu bekliyorduk, iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebiliriz. Akçay Caddesi, Yeşildere ve Çanakkale Asfaltı transit geçiş noktamızdır. Çevre yolu da aynı şekilde. 3. bir transit yol çalışması öngörüyoruz. İzmir'in alternatif bir transit geçişe ihtiyacı var ama yakın zamanda bunu beklemeyelim. Halkapınar-Otogar Metrosu'nun 9 yıldır yapılmasını bekliyoruz. Merkezi hükümet 'biz yapacağız' dedi, hızlı trenin Ankara'dan Halkapınar'a kadar ulaşması planlanıyor. Bize bıraksalar bir an önce yapardık." ifadelerini kullandı.

MİTHATPAŞA CADDESİ'NE DÜZENLEME YAPILACAK

Gelen bir soru üzerine Mert Yaygel, "Mithatpaşa Caddesi'nde 2 araç yan yana geçemiyor. Böyle bir caddede trafik akmaz. Burada emniyetin tedbir alması gerekiyor. Halkımızın da 2. şeride park etmemesi lazım. Mithatpaşa Caddesi ile ilgili bir düzenleme planlamamız var. Caddenin yaya öncelikli bir bölge olmasını sağlayacağız. Gürsel Aksel Stadı açıldıktan sonra 15. Sokağı araç trafiğine kapatmayı planlıyoruz. Elektronik bariyerler yerleştirildi. Benim ricam stada arabayla gitmesinler, toplu ulaşıma uygun bir yer. Araçla gidilmezse yoğunluk oluşmaz, taraftarlar toplu ulaşımı kullansın." dedi.

Yaygel sözlerini, "Size gelen bütün mesajları bize iletebilirsiniz. Çözüm noktasında elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: Bültenler