İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı, neden? - SON DAKİKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son günlerde yaşanan önemli gelişmeler, özellikle belediye başkanı ve yönetim kadrosunun kimlikleriyle ilgili soruları gündeme taşıdı. Belediyeye yönelik yapılan çeşitli operasyonlar ve eylemlerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç yapısında neler yaşandığı, kimlerin neden gözaltına alındığı kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı, neden? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son durum ne? İşte, tüm bu soruların cevabı ve detaylar…

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, aralarında eski belediye başkanı Tunç Soyer'in de bulunduğu çok sayıda önemli isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, İzsu Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya da yer alıyor.

İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları şöyle:

Tunç Soyer (İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı)

Şenol Aslanoğlu (CHP İzmir İl Başkanı)

Barış Karcı (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri)

Heval Savaş Kaya (İZBETON Eski Genel Müdürü)

Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı)

Engin Güzel (Buca Belediye Başkan Yardımcısı)

Özgür Ozan Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreter Yardımcısı)

Çağlar Kalkan (İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi)

Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı)

Gürkan Erdoğan (İzsu Genel Müdürü )

Mehmet Hanifi Mert Yılmaz (Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı )

Haydar İzgin (CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı )

Övünç Özgen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı

Fırat Erkol (CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu)

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kimler gözaltına alındı, neden

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER NE İLE SUÇLANIYOR?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, çok sayıda denetim raporuna dayandırılıyor. Şüpheliler, Sayıştay, Mülkiye Müfettişi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlara istinaden gözaltına alındı. İddialar, "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarını kapsıyor.

Soyer, sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma, Terörle Mücadeleden Sorumlu Başsavcıvekili tarafından yürütülüyor ve örgütlü suç kapsamında değerlendiriliyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer alıyor:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi/İZBETON ve alt taşeron şirketler eliyle yolsuzluk Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Bilirkişi Raporlarına istinaden tespit edilmiş olup İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında;

Tespit edilen suç unsurları doğrultusunda 01. 07. 2025 günü operasyonel çalışma yapılmış, 157 kişi hakında gözaltı kararı verilmiştir."