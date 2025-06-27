Bornova'da çıkan yangın sonucu bazı bölgelerde güvenlik önlemleri kapsamında elektrik kesintisine gidildi. Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın belirli bölgelerinde kesinti yaşandı. Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve elektriklerin en kısa sürede tekrar verileceğini açıkladı. Peki, İzmir Bayraklı elektrik ne zaman gelecek?

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Çiğli, Menemen, Aliağa, Konak, Karabağlar, Bayraklı, Gaziemir, Güzelbahçe, Bergama, Ödemiş, Karaburun, Menderes, Foça, Bayındır, Çeşme, Torbalı ve Karşıyaka ilçelerinde 28 Haziran'da planlı elektrik kesintisi yapılacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, kesintinin şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi.

ELEKTİK HATLARI ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENDİ

Bornova'da çıkan yangın nedeniyle güvenlik amaçlı elektrik kesintisi uygulandı. Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Kemalpaşa ve Bornova'nın bazı bölgelerini etkiledi.

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PLANLI KESİNTİLER

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ve bağlı olduğu ilçelerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 28 Haziran 2025 tarihinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:

ÇİĞLİ / İZMİR

09:00 – 13:00

• Küçük Çiğli: 1671. Sk., 8782. Sk., 8783. Sk., 8783/1. Sk., 8784. Sk., 8784/2. Sk., 8784/4. Sk., 8786/1. Sk., Anadolu Cd., 8783/3, 8782/3, 8782/2, 8782/1.

13:00 – 17:00

• Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk: 9510/5. Sk., 9504/5. Sk., 9510/6, Anadolu Cd., 9 Eylül.

• Cumhuriyet: 9402/1. Sk., 9600. Sk.

BAYINDIR / İZMİR

09:00 – 16:00

• Sarıyurt: Dereköy Yolu, Sarıyurt Köyü, Sarıyurt Köyü İç Yolu.

• Alankıyı: Yörük, Alankıyı Köyü, Alankıyı Köyü İç Yolu, Karşıyaka Küme Evleri, Kocatarla Köy İç Yolu.

• Dereköy: Dereköy Köyü İç Yolu.

• Ergenli: Ergenli Köyü, Ergenli Köyü İç Yolu, Kızıloba Yolu, Öğretme.

• Hisarlık: Hisarlık, Hisarlık Köyü İç Yolu.

• Kızıloba: Kızıloba Köyü İç Yolu, Kızıloba Ara Yol.

10:00 – 15:00

• Kızılkeçili: Köy Yolu, Kızılkeçili Köyü, Kızılkeçili Köyü İç Yolu.

BERGAMA / İZMİR

10:00 – 13:00

• Kırcalar: Kırcalar Köyü İç Yolu.

• Ürkütler: Ürkütler Köyü İç Yolu.

• Yukarıada: Yukarıada Köyü İç Yolu.

• Karalar: Karalar Köyü İç Yolu, Karalar Merkez.

• Katrancı: Katrancı Köyü İç Yolu.

• Topallar: Topallar Köyü İç Yolu, İsimsiz3.

• Oruşlar: Oruçlar Köyü, Oruçlar Köyü İç Yolu.

• Sarıcaoğlu: Sarıcaoğlu.

• Gültepe: Gültepe Köyü İç Yolu.

• Halilağalar: Halilağalar Köyü, Halilağalar Köyü İç Yolu.

• İkizler: İkizler Köyü, İkizler Köyü Yolu.

• İneşir: Bergama İvrindi Yolu, İneşir Köyü İç Yolu.

10:00 – 15:00

• Ayaskent: Eşref Bitlis Cd., Göçbeyli Yolu.

MENEMEN / İZMİR

12:00 – 17:00

• Yanıkköy: 500., 501., 502., 503., 503/1., 503/2., 504., 505., 506., 507., 507/1., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 516/1., 517., 518., 520., 521., 521/1., 522., 523., 524. Sk., Kumsal Sk., Deniz Kanal Yolu, Dere, Nehir, Okyanus.

• Yayla: Yayla Ova Küme Evleri.

• Yahşelli: Manisa Asfaltı Cd., 6332. Sk., 6335/1.

• Haykıran: İç Yol, İç Sokak Yol, Sarıkaya Mevki Yolu, Gazi Atatürk Cad., Ara Sokak, 900., 821., 819., 817., 815., 813/1., 813., 812., 811., 810., 809., 808., 807., 806., 805., 804., 803., 802., 801., 800/2., 800/1., 800. Sk., 800. Cd., 826, 818, 800, 812.

• Hasanlar: Hasanlar Köyü Eski Köy Yolu, DSİ Kanal Yolu, 905., 904/1., 904., 903., 902., 901., 900/1. Sk.

• Doğa: 603/1, 713, 619., 618., 617., 616., 615/2., 615/1., 615., 614., 613/1., 613., 612., 611., 610., 609., 608., 607/1., 607., 606., 605., 604., 603., 602., 601/1., 601., 600., 610/1, 610/3, 601, 610/2, Buruncuk Yanık Köy Yolu, Adalar Küme Evleri, 601/2, 620. Sk.

• Çukurköy: Çukurköy Küme Evleri, Affet Evleri, Çukurköy Yolu, 6018., 6017., 6016., 6015., 6014., 6012., 6011., 6010., 6009., 6008., 6007., 6006., 6005., 6004., 6003., 6002., 6001. Sk.

• Belen: Yaylaarası Ahmet Kahraman, 713., 712., 711., 710., 709., 708., 707., 705., 704., 703., 702., 701., 700. Sk., DSİ Kanal Yolu Sk., Yayla Arası Küme Evler, 713 Sokak Küme Evleri, 713/1.

ALİAĞA / İZMİR

09:00 – 15:00

• B. Hayrettin Paşa: 2521, 2517, Papatya Küme Evler.

• Fatih: 2494, Helvacı Foça Yolu Sk.

10:00 – 13:00

• Siteler, Samurlu.

KONAK / İZMİR

09:00 – 14:00

• Akdeniz: Şehit Fethi Bey Cd., 1340., 1341., 1342., 1343. Sk., Halit Ziya Blv.

KARABAĞLAR / İZMİR

09:00 – 17:00

• Umut: 3843., 3841., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 3856., 3854., 3853., 3850., 3848., 3847., 3837., 3844., 3842., 3839. Sk.

BAYRAKLI / İZMİR

11:00 – 12:15

• Org. Nafiz Gürman: Şehit Orhan Bozkurt Sk., 7153., Kubilay Cd., 7113., 7115., 7116., 7115/1, 7123., 7123/1., 7124., 7125., 7126., 7127., 7128., 7129., 7130., 7134., 7151., 7163., 7155/2., 7155/1., 7155., 7154., 7152., Atatürk, 7058., 7097., 7098., 7100., 7105., 7111., 7111/1., 7112. Sk.

12:00 – 12:15

• Gümüşpala: 7033, 7046, 7054/1., 7021/1, 7000, 7006., 7006/1., 7009., 7013., 7014., 7015., 7017., 7019., Atatürk, 7021., 7022., 7023., 7021/3., 7024/1., 7025., 7026., 7027., 7028., 7030., 7034., 7035., 7036., 7036/1., 7037., 7038., 7039., 7040., 7041., 7041/1., 7042., 7043., 7044., 7044/1., 7045., 7046., 7046/1., 7046/2., 7048., 7048/1., 7049., 7050., 7051., 7052., 7052/1., 7053., 7054., 7063., 7065., 7066., 7066/1., 7066/2., 7067., 7067/1., 7067/2., 7068., 7069., 7070., 7071., 7072., 7073., 7074., 7075., 7076., 7076/1., 7077., 7078., 7079., 7080., 7081/2., 7081/3., 7081/4., 7083/2., 7085., 7086/1., Anadolu Cd., Şehit Mehmet Balıkçı Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk., 7049/1, 7024, 7022, 7005/2.

• Org. Nafiz Gürman: 7054/2., 7055., 7061., 7062., 7064., 7086., 7111., 7111/1., 7112., 7113., 7114., 7115., 7115/1., 7118., 7119., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk.

GAZİEMİR / İZMİR

01:00 – 02:15

• Beyazevler: 544., 559., 561., 568., 555/3, 565., 546/1., 563., 560., 556., 555/2., 555/1., 555., 554., 548., 547., 563/1., 546., 545/1., 545. Sk.

• Mustafa Kemal

02:00 – 02:15

• Beyazevler: 544., 544/1., 545., 546., 547., 548., 548/1., 548/2., 549., 551., 557., 516., Akçay Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, 547/1, 520/2, 548/3, 560., 515., 514/1., 514., 370/1., 518., 519., 520., 521., 526., 527., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 537., 538., 539., 539/1., 540., 541., 542., 543. Sk.

09:00 – 12:00

• Atatürk: 1032/1., 1032. Sk., İstiklal Cd., Büyük Menderes.

• Menderes: 1016/1., 1104., 1104/1., 1104/2., 1105., 1105/1., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1162., Sarnıç Yolu Cd., Bayrak Cd., Vatan, Büyük Menderes Cd., Muhtar Kamil Özcan Sk., Muhtar Rahmi Özçoban, Vatan Cd., 1110/1., 1110/2., 1111., 1125., 1161., 1014., 1007/2., 1007/1. Sk.

13:00 – 16:00

• Hürriyet: 1053., 1171., 1169., 1117., 1116., 1104., 1056., 1055., 1054. Sk.

• Menderes: Vatan Cd., Büyük Menderes Cd., 1168., 1167., 1112/1., 1115., 1113/1., 1113., 1112., 1111., 1014. Sk.

GÜZELBAHÇE / İZMİR

09:00 – 17:00

• Çamlı: Alaca Sk., Ay, Başak, Dadaşkent, Defne, Deniz, Derya, Güneş, Irmak, Karaca, Kent, Nehir, Nergiz, Okyanus, Palamut, Pınar, Söğüt, Ufuk, Yaka Sk., Yakut, Yaren, Yağmur, Zirve, Çağdaş.

• Kahramandere: 2369., 825., 827., 831., 892., 894. Sk., Ali İhsan Gedik Cd.

• Siteler: 408., 460., 833. Sk., Abdullah Baydar Cd.

• Yelki: 2379., 2387., 2389., 2401., 2409., 2421., 2425., 2427., 2427/1., 2427/2., 2445., 2447., 2449., 2452., 2453., 2455., 2460., 2461., 2467., 2468., 2469., 2471., 2474., 2476., 2481., 2482., 2484., 2485., 2487., 2487/1., 2487/3., 2487/4., 2492., 2494., 2495., 2497., 2499., 2500., 2506., 2701., 2702., 2703., 2703/1., 2704., 2706., 2716., 2723., 2730., 2732. Sk., Adnan Menderes Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, 2724., 2725.

• Yenice: Sıla.

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 – 17:00

• Bıçakçı

09:00 – 15:00

• Ovakent: Dutlukuyu Küme Evleri, Kumtepe, Köleoğlu Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu

• Konaklı: Kurukavak-Arıküstü

• Bademli

• Mescitli: Mescitli Küme Evleri, Mescitli Köyü İç Yolu

• Yolüstü

• Umurbey: Yanıkkır, Çobankuyu Mevkii

KARABURUN / İZMİR

10:00 – 16:00

• Merkez (Kuyucak)

MENDERES / İZMİR

09:00 – 15:00

• Karakuyu: 7650, Karakuyu 7657/2 Sk., Karakuyu Yolu, Karakuyu 7656 Sk., Köy Yolu, 7662, Palamutarası, Karakuyu Küme Evleri, 7655, 7661, 7659, 7657, 7654, 7652, 7653

• Çakaltepe

• Çileme

BEYDAĞ / İZMİR

09:00 – 15:00

• Bıçakçı: Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik, Ovacık Yaylası Küme Evleri, Boyalık, Kervan Yaylası Küme Evleri

• Bademli: Hacımusa Küme Evleri, Serin, Keltepe Küme Evleri, Kemenler Yolu, Karahayıt, Üçcevizler Ara Yol, Bademli Kocabağlar Küme Evleri, Çarşıiçi Sk., Arapbaşoğlu Sk., Bademli-Ödemiş Yolu, Cami Kümesi Sk., Festival Sk., Çelebioğlu Sk., Çakallar Sk., Hacıahmetler Sk., Hafızağa Sk., Hamitoğlu Sk., Kaleiçi Sk., Karakaşoğlu Sk., Kasaplar Sk., Kazım Dirik Cd., Koca Hafız Sk., Kosan Sk., Küloğlu Sk., Nalbantoğlu Sk., Pazaryeri Sk., Sanayi Sitesi Sk., Satı Sk., Toptepe Sk., Çirkinoğlu Sk., Şükrü Efendi Sk.

• Ovakent: Kuruçeşme Mevkii, Keçeci, Odeşe, İlke, Karaçul Sokak, Ahmetbey Sk., Akdağ Sk., Aralık Sk., Atatürk Cd., Ayenoğu Sk., Bademli Cd., Bayır Sk., Belediye Sk., Bülbül Sk., Canbaz Sk., Celep Sk., Cerit Sk., Darıcı Sk., Davulcuoğlu Sk., Doğan Sk., Emiroğlu Sk., Fatih Cd., Fatih Çıkmazı Sk., Hacı Çavuşoğlu Sk., Hacı İsmail Sk., Hafız Şerif Sk., Hamam Sk., Hasan Doğan Cd., Hisar Cd., Kale Sk., Kasap Sk., Kasapoğlu Sk., Katırcıoğlu Sk., Adil Sk., Kazım Karabekir Cd., Keçeci Sk., Mimar Sinan Cd., Namık Kemal Cd., Okul Sk., Osmanağa Sk., Ova Sk., Ovakent Yolu, Ragıpbey Sk., Savaşlar Sk., Serdaroğlu Sk., Sevgenler Sk., Stadyum Sk., Sönmez Sk., Sünnetçi Sk., Temizel Sk., Vatan Cd., Zonguroğlu Sk., Zümrüt Sk., Çakırlar Sk., Çavuş Sk., Çayiçi Sk., Çelenler Sk., Çoban Sk., Çınaraltı Sk., İmamoğlu Sk., İnkılap Cd., Şentürk Sk., Şirin Sk., Narlıkuyu

• Konaklı: Akar Sk., Ali Gazi Sk., Balcı Sk., Ballı Sk., Baltacı Sk., Başaran Sk., Birgili Sk., Canavar Sk., Ceylan Sk., Davut Dede Yolu, Dere Sk., Dindar Sk., Hacıbekir Sk., Halılı Sk., Hanaylı Sk., Harman Sk., Helvacı Sk., Karabekir Sk., Karcı Sk., Kibar Sk., Konaklı Köyü, Köşebaşı Sk., Köşk Ödemiş Yolu, Lale Sk., Mehmet Kutlu Cd., Menekşe Sk., Mithatpaşa Cd., Osman Tosun Sk., Pehlivan Sk., Salih Paşaoğlu Sk., Sanayi Sitesi Sk., Sarı Sk., Sinan Sk., Taşlık Sk., Türkmen Sk., Urgancı Sk., Uyar Sk., Yaka Sk., Yalçın Sk., Yenir Sk., Yümlü Sk., Çakırcalı Sk., Çamlık Sk., Çengelli Sk., Çiçek Sk., Üzümlü Sk., İmar Sk., İsmet Paşa Cd., Şehit Kamil Alkanlar Cd., Şehit Mehmet Sk.

• Kemenler

• Mescitli

• Pirinççi: Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Köyü İç Yolu, Bıçakçı

• Bozcayaka: Bozcayaka Köyü İç Yolu

• Halıköy: Ovacık, Dar Ovacığı, Ovacık Yaylası Küme Evleri

FOÇA / İZMİR

11:00 – 16:00

• Kazım Dirik: 4/2, 466, 472, Foça İzmir Karayolu Cd., 8/3., 8/2., 7/3, 7/2., 7/1., 6/1., 6., 5/1., 455, 454., 445., 443., 442., 421, 419/3., 419., 417/2., 417/1., 417., 408., 404., 402., 401., 4/1., 3/3., 3/2., 3/1., 3., 2/5., 2/4., 2/3., 2/1., 419/4., 419/2., 417/3., 10/5., 10/3., 10/2., 10/1., 10., 1/6., 1/4., 405., 471, 470, 454/1., 457, 449/1., 458, 441, 460., 448, 446, 468, 1/2., 403/1., 1/5., 444, 402/2., 467, 469.

• Hacıveli: 33/5., 423/2., 435., 434/2., 434., 433., 432., 430., 428., 426., 425., 423/3., 423., 422/2., 422., 412, 409., 407., 33/4., 33/3., 33/2., 32/1., 31/1., 31., 30/4., 30/3., 30/2., 30/1., 24., 20., 426/1., 481/1., 30/4., 433/1., 423/1., 431/2., 431/1., 431., 422/1., 481., 482/1., 482., 30/5.

ÇEŞME / İZMİR

09:30 – 15:00

• Karaköy, Germiyan, Alaçatı (Ares Kooperatifi)

10:00 – 15:00

• Alaçatı (Ares Kooperatifi, HURMALI KÜME EVLER)

TORBALI / İZMİR

09:00 – 16:00

• Yazıbaşı: Namık Kemal Cd., 302 İzmir-Aydın, 301., 304/1., 304/1, 311., 322., 9211., Atatürk, İzmir, Karabağ Sk., İskele Cd., 1912., 306., 230.

• Kuşçuburun

• Torbalı

09:00 – 16:00

• Kazım Karabekir, Yazıbaşı

09:00 – 17:00

• Alpkent: 1006., 1004., 1041, 1037, 5199., 1008., 1002., Naci Tuncel Cd., Cemali Tuncer Blv., 1053., 1045., 1039., 1035., 1033., 1031., 1029., 1027., 1025., 1023., 1022., 1021., 1020., 1019., 1018., 1016., 1010. Sk.

• Torbalı: 5086., 5038., Necdet Orhunöz, Metropolis Blv., 9 Eylül, 5197., 5195., 5193., 5191., 5189., 5187., 5183., 5181., 5179., 5177., 5175., 5171., 5169., 5167., 5165., 5163., 5161., 5078., 5058., 5054., 5052., 5050., 5048., 5046., 5038., 5036. Sk.

KARŞIYAKA / İZMİR

12:00 – 18:00

• Bostanlı: Şehit Kurmay Binbaşı Recep Güngör Parkı, Suat Gürbüzer Sk., Yalı, Bestekar Yusuf Nalkesen Sk., 2014/1., 2014., 2013/1. Sk.