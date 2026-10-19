Arda Turan, ''Dünya bilsin'' diyerek haykırdı! İşte yürek dağlayan o sözler

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile oynayacakları maç öncesinde La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Ukrayna'daki savaşın takım üzerindeki etkisinden Galatasaray'daki anılarına kadar konuşan Arda Turan, çocuk yaşta savaşın acılarını yaşayan Roman isimli bir taraftarla arasında geçenleri de aktardı.

"BUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Takımının durumunu değerlendiren Arda Turan, "Buraya geldiğimde yetenekli ancak güçlü bir kolektif kimlik oluşturması gereken bir takım buldum. İlk sezonumuzda ligi kazandık ve Konferans Ligi'nde yarı finale ulaştık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de var olabileceğimizi göstermek istiyoruz. Burada çoğu zaman detayların belirleyici olduğu, yanlış bir vücut pozisyonunun bile size pahalıya mal olabileceği bir seviyeden bahsediyoruz. İnandığımız bir oyun sistemimiz var. Sahada ne yapmamız gerektiğini her zaman biliyoruz. Maçı kontrol etmek, topa sahip olmak ve topu kaybettiğimizde hemen tepki vermek istiyoruz. Sportif açıdan yaptığımız iş son derece zor. Ancak bunun bir bahane olarak algılanmasını istemiyorum." dedi.

"BAZEN EVE BİLE DÖNEMİYORUZ"

Ukrayna'daki savaşın takımın üzerindeki etkisini açıklayan Arda Turan, ''Otobüs ve trenle saatlerce yolculuk yapıyoruz. Oyunculara toparlanmaları için yeterli zaman kalmıyor. Antrenman yapmak için zar zor zaman buluyoruz. Avrupa maçları için yaptığımız yolculuklar ortalama 14 ila 16 saat sürüyor. Bazen eve bile dönemiyoruz. Yalnızca maçların yükünü değil, bu yolculukların yarattığı yorgunluğu da hesaba katmak zorundayız. Bu takvimi bilimsel açıdan sürdürebilmek neredeyse imkânsız. Genç bir takımız ve deneyimi az olan oyuncular sakatlıklara karşı daha savunmasız. Kulübüme teşekkür ediyorum. Bazen çatışmanın üzerimizdeki etkisini en aza indirmek için inanılmaz planlar hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BİLSİN; İNSANLAR ÖLÜYOR"

Savaşın sıradanlaştırılmaması gerektiğini vurgulayan başarılı hoca, "Tekrar ediyorum, bunun bir bahane olmasını istemiyorum. Ancak aynı zamanda bu durumu normal bir durum olarak kabul edemeyiz. Ukrayna'da savaş var, her gün insanlar ölüyor ve dünyanın bunu bilmesi gerekiyor. İnsanlar inanılmaz bir güç ve dayanıklılık gösteriyor. Yaşama sevinçlerini kaybetmediler. Bir geceyi sığınakta geçirdikten sonra ertesi sabah dışarı çıkıp işe gidebiliyor, çocuklarını okula götürebiliyorlar. Hayatın durmasına izin vermeyi reddediyorlar. Böyle bir halkın karşısında bizim şikâyet etmemiz haksızlık olur. Futbol, bu insanlara birkaç saatliğine mutluluk verebilir. Biz yalnızca bir takım değiliz, bir ülkenin umudunu temsil ediyoruz." açıklamasını yaptı.