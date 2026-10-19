Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf

CHP üyeliğinden ayrılarak görevine bağımsız olarak devam etme kararı alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın AK Parti'ye katılacağı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, Ankara ve Muğla kulislerini hareketlendirecek dikkat çekici bir fotoğraf karesi paylaşıldı. Aras, dün akşam katıldığı bir etkinlikte AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yan yana görüntülendi.

BAĞIMSIZ KALDI, "TRANSFER" İDDİALARI ALEVLENDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürme kararı aldığını duyurmuştu. İstifanın ardından Aras'ın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi AK Parti'ye katılabileceği yönündeki iddialar siyaset kulislerine bomba gibi düştü.

İDDİALARI GÜÇLENDİREN FOTOĞRAF

Dün akşam ise bu söylemleri daha da alevlendirecek bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Vanlılar Gecesi" etkinliği düzenlendi. Aras'ın bu programda AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ile yan yana oturması ve samimi görüntü vermesi dikkatlerden kaçmadı. Ahmet Aras, söz konusu etkinlikten fotoğrafları bizzat kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.

SİYASET DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM ORADAYDI

Geniş bir katılımın sağlandığı programa siyaset ve protokol dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Seyithan İzsiz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile çok sayıda protokol üyesi ve Bodrum'da yaşayan Vanlı vatandaşlar yer aldı.

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Kaynak: Haberler.com