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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı

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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Tera Holding'e TMSF kayyum atandı
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Fon soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı. Daha önce Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen'in tutuklanmasıyla gündeme gelen süreçte, bu kez şirketin yönetimine ilişkin karar dikkat çekti.

Fon soruşturmasında adı geçen Tera Yatırım Teknoloji Holding'den yeni açıklama geldi. Şirket, TMSF'nin kayyum olarak atandığını bildirdi. Karar, fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerin ardından geldi.

TERA HOLDİNG'E TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Tera Yatırım Teknoloji Holding, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun şirkete kayyum olarak atandığını açıkladı. TMSF'nin kayyum olarak atanmasıyla birlikte şirketin yönetimine ilişkin yeni bir süreç başladı. 

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de yatırım fonları üzerinden yürütülen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding ve yöneticilerinin adı da gündeme gelmişti. Soruşturma sürecinde Tera Yatırım Holding yöneticisi Emre Tezmen tutuklanmıştı. Fon işlemleriyle ilgili iddiaların araştırıldığı süreçte yaşanan bu gelişmenin ardından Tera Yatırım Teknoloji Holding, TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığını duyurdu. 

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