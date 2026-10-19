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Galatasaray Lille maçı için UEFA'dan güvenlik tedbirlerinin artırılmasını isteyecek

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Galatasaray, Çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Lille ile oynayacağı maç öncesinde Fransa'daki olaylar nedeniyle UEFA'ya başvurup kafile ve taraftarların güvenliği için tedbirlerin artırılmasını isteyecek. Kulüp, yer değişikliği değil güvenlik artırımı istiyor.

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Çarşamba günü TSİ 19.45'te deplasmanda Fransız ekibi Lille'in konuğu olacak. Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru bulunacak.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor. Öte yandan Fransa'da yarın oynanacak PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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