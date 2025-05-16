İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? 16 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ANLIK depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? 16 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ANLIK depremler listesi!
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16 Mayıs 2025 Cuma günü deprem mi oldu? Marmara Denizi ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

16 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma günü İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? 16 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ANLIK depremler listesi!Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri olan "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu, 16 Mayıs 2025 sabah saatlerinden itibaren yeniden gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından birçok kişi, İstanbul'da sarsıntı hissedip hissedilmediğini araştırmaya başladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da kaydedilen yeni bir deprem bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz günlerde, 13 Mayıs 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntı İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem kaç şiddetinde, nerede oldu? 16 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD ANLIK depremler listesi!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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