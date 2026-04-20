Haberler

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehri çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avusturya’da satılan HiPP markalı bebek mamalarında fare zehri tespit edilmesiyle başlayan kriz, Çekya ve Slovakya’ya sıçradı. Yetkililer, ürünlerde dış müdahale emaresi bulunduğunu açıklarken; Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan marka için tüketicilere "hayati tehlike" uyarısı yapıldı.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Skandal, bir tüketicinin satın aldığı üründeki anormalliği fark ederek yetkililere bildirmesiyle gün yüzüne çıktı. Laboratuvar incelemelerinde 190 gramlık “havuç ve patates” içerikli bebek mamalarında rodentisit tespit edildi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ GÜNDEMDE

Şüpheli kavanozlarda kapak hasarı, güvenlik mühürü eksikliği ve anormal koku gibi bulgular dikkat çekti. Bazı ürünlerde “kırmızı daire” işaretlerinin bulunması, olayın kasıtlı bir sabotaj olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

KRİZ SINIRLARI AŞTI

İncelemelerin ardından benzer bulguların Çekya ve Slovakya’da da görülmesi, olayın geniş bir dağıtım ağını etkileyebileceğini ortaya koydu. Avrupa genelinde gıda güvenliği alarmı verildi.

TÜKETİCİLERE HAYATİ UYARI

Yetkililer, ebeveynleri şüpheli ürünleri kesinlikle tüketmemeleri konusunda uyardı. Mühürü bozuk, vakum sesi gelmeyen ya da işaretli ürünlerin iade edilmesi gerektiği belirtildi. Şüpheli temas durumunda hijyen önlemleri alınması ve tüketim şüphesinde derhal sağlık kuruluşuna başvurulması istendi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Kontrol etmediniz mi ülkeye girerken, heyyy gülüm heyyy!!!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Allaha emanet turkıyem

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

