Uşak'ta "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 5 şüpheli adliyede
Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı 'irtikap' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.
Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.