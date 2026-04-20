Uşak'ta "irtikap" soruşturmasında gözaltına alınan Eşme Belediye Başkanı Tozan ve 5 şüpheli adliyede

Uşak'ta, Eşme Belediyesiyle bağlantılı 'irtikap' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi ve 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Eşme Belediyesiyle bağlantılı "irtikap" suçuna ilişkin soruşturma kapsamında 17 Nisan'da Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, eşi Burcu Tozan, Yılmaz Tozan'ın şoförü M.F, Eşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli İ.U. ve belediye personeli H.D. gözaltına alınmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eşme Belediyesi Meclis Üyesi R.S.S. de yakalanmıştı.

Şüphelilerden O.Ü'nün ise bir başka suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
ABD sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var

İstihbarat geldi, füzeler ateşlendi! Çok sayıda ölü var
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu

Dünya gündeminden düşmeyen dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

Okul yöneticilerinin görevden alınma nedeni belli oldu