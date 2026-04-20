Haberler

İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sancaktepe’de bir adam, dokunmanın bile tehlikeli olduğu ve temas eden hayvanların dilinde çürümeye yol açabildiği bilinen çam kese tırtılının şehir merkezine kadar yayıldığını görüntüledi.

TEHLİKELİ TIRTIL KAMERADA

Sancaktepe’de bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, çam ağaçlarında görülmesiyle bilinen çam kese tırtılının yerleşim alanına kadar indiği görüldü. Videoda tırtılın yerde ilerlediği ve çevredeki alanlarda rahatça hareket ettiği dikkat çekerken, bu durum türün yayılım alanının genişlediğine işaret etti.

TEMASI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Uzmanlara göre çam kese tırtılı, vücudunu kaplayan mikroskobik zehirli tüyler nedeniyle son derece tehlikeli bir canlı olarak biliniyor. Bu tüylerle temas eden insanlarda ciltte kızarıklık, kaşıntı ve alerjik reaksiyonlar görülebiliyor. Özellikle hayvanlar için daha büyük risk taşıyan tırtıl, temas halinde dil ve ağız bölgesinde ciddi yaralara ve hatta doku kaybına neden olabiliyor.

İKLİM VE ORTAM KOŞULLARI YAYILIMI ARTIRIYOR

Genellikle çam ormanlarında ve ağaçlık alanlarda yaşayan bu türün, son yıllarda artan sıcaklıklar ve çevresel değişimlerle birlikte şehir içlerine kadar yayıldığı değerlendiriliyor. Uzmanlar, özellikle ilkbahar aylarında daha aktif hale gelen tırtılların toplu halde hareket edebildiğine dikkat çekiyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer ve uzmanlar, bu türle karşılaşıldığında kesinlikle dokunulmaması gerektiğini vurgularken, özellikle çocukların ve evcil hayvanların bu canlıdan uzak tutulması gerektiğini belirtiyor. Şüpheli durumlarda belediye ekiplerine ya da ilgili birimlere bilgi verilmesi öneriliyor.

Kaynak: Haberler.com
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil

Gözlerin çevrildiği İran cephesinden kritik bir açıklama daha

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Netherill:

tekirdağ muratlı bölgesindede var düğün konvoyu gibi dolanıyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık

"Savaşmayın sevişin! Bakın biz başladık"
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Okul saldırısı sonrası görevden alındı! Skandal yazışma ortaya çıktı
12 yıl sonra ortaya çıkan görüntü: Barış Alper Yılmaz HES eyleminde

Eylemdeki bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü

Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü