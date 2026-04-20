Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir ortaokulun çevresinde duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Öğrenciler, okul çıkışı sırasında yaşanan olay sonrası büyük korku yaşarken, çok sayıda veli de okula akın etti.

ÖĞRENCİLER PANİKLE DIŞARI ÇIKTI

Olay, Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, okul yakınlarında silah sesleri duyulması üzerine öğrenciler panikle okuldan çıktı. Son dönemde yaşanan okul saldırılarının etkisiyle korkunun büyüdüğü görüldü.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, silah seslerinin kaynağını belirlemek için inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede, seslerin okulla doğrudan bağlantılı olmadığı tespit edildi.

“BİR OLUMSUZLUK YOK AMA PANİK OLDU”

Mahalle sakinlerinden Harun Sobay, yaşananları “Silah seslerini duyunca öğrenciler dışarı çıktı, veliler geldi, polis geldi. Ancak silah seslerinin okulla ilgisi olmadığı anlaşılınca öğrenciler yeniden derse girdi. Bir olumsuzluk yok ama insanlar panik oldu, korktu” sözleriyle anlattı. Polis ekiplerinin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı