Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Bitlis ile Van arasında yer alan yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı yeniden etkisini gösterdi. Nisan ayında yağan kar, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Bitlis’in Hizan ilçesi ile Van’ın Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı sürücüler yolda kalırken, bölgede ilerlemek güçleşti.

BAHÇESARAY YOLU HALA KAPALI

Öte yandan Van-Bahçesaray yolunun 27 Aralık 2025’te kar yağışı ve çığ nedeniyle ulaşıma kapandığı, bu nedenle vatandaşların alternatif olarak Hizan üzerinden daha uzun ve zorlu bir güzergahı kullanmak zorunda kaldığı öğrenildi.

KIŞ ŞARTLARI GERİ DÖNDÜ

Nisan ayına rağmen yüksek kesimlerde kış şartlarının devam etmesi dikkat çekti. Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor.

Abdullah Karlıdağ
İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yorumlar (2)

mehmet:

toprak yol benmi yanlış gördüm.

Aydin Ayaydin:

Nisanda karin tam mevsimi :))

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti
Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti

Canlı yayın açıp kadını bıçakladı, polis aracında yayına devam etti
Komşu casusların kalemini kırdı