Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor

Bitlis’in Hizan ilçesi ile Van’ın Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı sürücüler yolda kalırken, bölgede ilerlemek güçleşti.

BAHÇESARAY YOLU HALA KAPALI

Öte yandan Van-Bahçesaray yolunun 27 Aralık 2025’te kar yağışı ve çığ nedeniyle ulaşıma kapandığı, bu nedenle vatandaşların alternatif olarak Hizan üzerinden daha uzun ve zorlu bir güzergahı kullanmak zorunda kaldığı öğrenildi.

KIŞ ŞARTLARI GERİ DÖNDÜ

Nisan ayına rağmen yüksek kesimlerde kış şartlarının devam etmesi dikkat çekti. Bölgede etkisini artıran kar yağışı ve tipi, sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor.