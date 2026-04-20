İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe

İstanbul'da okul önünde skandal afiş! Saldırılar sonrası travma yaşayan öğrencilere yeni darbe
İstanbul Şişli’de bir ilkokulun önüne asılan “Nasıl Katil Olunur?” afişi tepki çekti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından çocukların psikolojisinin hassas olduğuna dikkat çeken veliler, afişin günlerdir kaldırılmamasını “ihmal” olarak değerlendirdi. Uzmanlar, şiddet içerikli görsellerin çocuklarda kaygı ve korkuya yol açabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Şişli’de bulunan Sait Çiftçi İlkokulu’nun önünde günlerdir kaldırılmayan bir sinema afişi, velilerin ve yurttaşların tepkisine neden oldu. Elektrik panosuna asılan ve “Nasıl Katil Olunur?” başlığını taşıyan afiş, özellikle son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından tartışma yarattı.

VELİLER TEPKİLİ: “AÇIK İHMAL”

Aileler, çocukların güvenli olması gereken bir alan olan okul girişinde bu tür içeriklere maruz kalmasını “açık bir ihmal” olarak değerlendirdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların psikolojisinin zaten hassas olduğunu vurgulayan veliler, günlerdir yerinde duran afişin kaldırılmamasını “duyarsızlık” olarak nitelendirdi.

Okul önünde konuşan bir veli, “Saçmalık yani. Günlerdir konuşulanın aksine çocukların aklına böyle şeyler kazınıyor. Kötü” ifadelerini kullandı. Bir başka yurttaş ise, “Olmaması lazım ama yapıyorlar işte, kötü bir şey” diyerek tepkisini dile getirdi.

“RESMEN AKLIMIZLA DALGA GEÇİLİYOR”

Cumhuriyet'teki habere göre velilerden biri ise duruma sert sözlerle tepki göstererek, “Biz evde konuyu açmıyoruz çocuk olumsuz etkilenmesin diye ama eğitim kurumunun önünde katil olmayı öğreten bir afiş asılı. Resmen aklımızla dalga geçiliyor. Rezalet” dedi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, gelişim çağındaki çocukların şiddet içerikli görsellerle karşılaşmasının kaygı, korku ve davranış bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde yaşanan şiddet olaylarıyla birlikte bu tür içeriklerin etkisinin daha da artabileceği belirtiliyor.

“DENETİM NEREDE?” SORUSU GÜNDEMDE

Eğitim kurumlarının çevresinin çocuklara uygun içeriklerle düzenlenmesi gerektiğine yönelik mevzuata rağmen, söz konusu afişin kaldırılmaması “denetim nerede?” sorusunu gündeme getirdi.

Veliler yetkililere çağrıda bulunarak, “Okul önleri reklam alanı değil, çocukların güvenli alanıdır. Bu ihmal derhal son bulmalı” dedi.

