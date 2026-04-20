Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada karı koca öldü

Afyonkarahisar'da gürültü nedeniyle tartışma çıkan iki komşu aile arasında silahlı kavga çıktı. Cemil ve Sevim Bodur çifti yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada karı koca yaşamını yitirdi.

Merkez Örnekevler Mahallesi'ndeki apartmanda ikamet eden ve aralarında "gürültü yapma, halı, örtü çırpma" gibi sebeplerle husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (67) silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Bodur çifti, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlılar Erhan İ. (51) ve eşi Nursel İ. (42) güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
