İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU: 30 Nisan Çarşamba az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD güncel deprem listesi!

30 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü deprem nerede oldu? İstanbul'da az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, Marmara Denizi açıklarında küçük çaplı bir artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin, geçtiğimiz 23 Nisan'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki ana depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar zincirine ait olduğu ifade edildi.

AFAD verilerine göre, ana depremin ardından şu ana kadar bölgede 291 artçı deprem meydana geldi. Uzmanlar, İstanbul ve çevresinde birkaç hafta daha hafif sarsıntıların hissedilebileceği uyarısında bulunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD deprem mi oldu