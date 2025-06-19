İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? 19 Haziran 2025 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi SON depremler listesi!

19 Haziran 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 19 Haziran 2025 Perşembe günü az önce İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika İstanbul'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? - SON DAKİKA

Deprem kuşağında yer alan İstanbul'da zaman zaman meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 20 Haziran 2025 Cuma günü " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Ancak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, bugün İstanbul'da herhangi bir deprem kaydedilmedi. Son 24 saat içerisinde İstanbul ve çevresinde hissedilir büyüklükte bir sismik hareketlilik yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler