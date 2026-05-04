Acun Ilıcalı köşeyi döndü! 4.5 saatte tam 300 milyon euro kazanabilir

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Hull City, play-off’ta 270 dakikalık süreçte başarılı olursa Premier Lig’e yükselip yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edebilir.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Sezonun son haftasında Norwich City karşısında 1-0 geriye düşen Hull City, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mohamed Toure’nin golüyle geriye düşen İngiliz ekibi, Oli McBurnie’nin 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Championship’i 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off yarı finalinde ligi 3. sırada bitiren Millwall ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak 180 dakikalık eşleşmenin galibi, finale yükselme hakkı kazanacak.

Yarı finalin ardından tek maç üzerinden oynanacak 90 dakikalık final karşılaşmasını kazanan takım Premier Lig’e yükselecek. Hull City’nin toplam 270 dakikalık bu süreçte başarıya ulaşması halinde yaklaşık 300 milyon euroluk gelir elde etme şansı bulunuyor. Acun Ilıcalı’nın ekibi, play-off sürecini başarıyla tamamlayarak İngiltere’nin en üst ligi olan Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

