Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni yıkıp geçti

Portekiz Ligi’nde Alverca’yı 1-0 mağlup eden Porto, 4 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşırken teknik direktör Francesco Farioli de kariyerinde bir ilki yaşadı.

TEK GOLLÜ ZAFER ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Kritik mücadelede hata yapmayan Porto, Alverca karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle mutlu sona ulaştı ve uzun süren hasreti bitirdi.

FARİOLİ İLK SEZONUNDA ZİRVEDE

Genç teknik direktör Francesco Farioli, Porto’nun başında ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşarak dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin ilk lig kupasını kazanan Farioli, önemli bir başarıya imza attı.

“BU ADAMI KİM DURDURACAK” YORUMLARI

Genç antrenörün ilk sezonunda elde ettiği bu başarı, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Farioli için “Bu adamı kim durduracak” yorumları yapılmaya başlandı.