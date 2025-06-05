İSTANBUL'DA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 5 Haziran 2025 bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON depremler listesi!

5 Haziran 2025 Perşembe günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul'da deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? (SON DAKİKA)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran 2025 Perşembe günü, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, Silivri'ye yaklaşık 26.8 kilometre uzaklıkta, yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü. Deprem, İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli olarak hissedildi.

Uzmanlar, 23 Nisan 2025'te meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Silivri depremi sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntıların sürebileceği uyarısında bulunmuştu. Bugünkü deprem de bu artçı hareketlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD son depremler