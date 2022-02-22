İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerindeki son durumu anlattı

İSTANBUL (DHA) - RUSYA ile Ukrayna arasında gerginlik gün geçtikçe artmaya devam ederken, İstanbul'a gelen Ukraynalı yolcular, başkent Kiev'de savaş korkusunun gün geçtikçe arttığını ve evlerini satıp ülkenin güvenli bölgelerine taşınanlar olduğunu söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen uçak seferleriyle İstanbul'a gelen yolcular, ülkelerinde yaşanan son durumu anlattı. Ukrayna Havayolları'na ait uçakla Kiev'den İstanbul'a gelen yolcular kente yaşayan halkın korku içerisinde gelişmeleri takip ettiklerini söylediler.

'HALK EVLERİNİ VE ARABALARINI SATMAYA BAŞLADI'

'SAVAŞ İSTEMİYORUZ'