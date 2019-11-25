İphone duvar kağıdı ve en güzel iphone duvar kağıtları! En güzel iphone temaları ve iphone zil sesi yapma

25.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:05

Akıllı telefon kullanıcıları için bir ihtiyaç haline gelen iphone zil sesi yapma, iphone 7 zil sesleri, iphone zil sesi değiştirme, iphone 7 tema, iphone tema, iphone 6 tema, iphone x tema iphone duvar kağıtları, iphone 7 duvar kağıtları, duvar kağıtları iphone, iphone duvar kağıtları hd, iphone 6 duvar kağıtları hakkında merak edilen detayalrı açıklıyor. İşte iphone duvar kağıtları, iphone temaları ve iphone zil sesleri…

IPHONE ZİL SESİ VE TİTREŞİM AYARLARI

ıPHONE'DA ZİL SESİ VE TİTREŞİM SEÇME

Saptanmış zil sesini ayarlayabilir ve belirli kişilere kolaylıkla ayırt edilebilen zil sesleri atayabilirsiniz. Zil sesini kapatıp onun yerine titreşim de kullanabilirsiniz.

IPHONE'DA ZİL SESİ ALMA

iPhone; gelen aramalar, saat alarmları ve saat sayacı için çalınan zil sesleriyle birlikte gelir. iTunes Store'daki müzik parçalarından da zil sesleri satın alabilirsiniz.

iphone

IPHONE'DA UYARI TONLARINI VE TİTREŞİMLERİ DEĞİŞTİRME

1. Ayarlar> Ses ve Dokunuş > Zil Sesi (Sistem Dokunuşları özellikli modeller) veya Ayarlar > Sesler > Zil Sesi (diğer modeller) bölümüne gidin.

2. Aşağıdakilerden birini yapın:

• Titreşimi açın veya kapatın.

• Saptanmış zil sesini ayarlayın.

• Daha fazla zil sesi satın almak için Zil Sesi Mağazası'na dokunun.

IPHONE'DA KİŞİYE FARKLI BİR ZİL SESİ ATAMA

1. Kişiler uygulamasınıaçın.

2. Bir kişi seçin, Düzenle'ye dokunun, Zil Sesi'ne dokunun, sonra bir zil sesi seçin.

IPHONE'DA ZİL SESİNİ AÇMA VEYA KAPATMA

iPhone'u sesli moduna veya sessiz moduna ayarlamak için Sesli/Sessiz anahtarını kaydırın.

Saat alarmları iPhone sessiz moddayken de çalar.

EN GÜZEL IPHONE DUVAR KAĞITLARI

Iphone duvar kâğıtları ile akıllı telefonunuzu daha estetik ve daha işlevsel şekilde kullanabilirsiniz. İşte iphone duvar kağıtları ve iphone temaları: