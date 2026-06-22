Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti MKYK toplantısının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli bir mesaj verdi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre Erdoğan, “Yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde Meclis’e sunacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MKYK toplantısında, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasının önümüzdeki günlerde Meclis'e geleceğini söylediği öğrenildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İLGİLİ YASA ÇALIŞMASI MECLİS'E GELİYOR

AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre Erdoğan, toplantının başında Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın süreçle ilgili yasa teklifinin Meclis’in tatile girmesinden önce sevk edilip edilmeyeceği ile ilgili tartışmalara noktayı koyacak netlikte ifadeler kullandığı belirtildi.

Erdoğan’ın “Yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yasa çalışmasına önümüzdeki günlerde meclise sunacağız” dediği öğrenildi.

Şerife Güzel
Şerife Güzel
Haberler.com
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek

Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu için karar

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhalideyelhan:

boş laflar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yaptın Messi! Rekoru biraz daha erteledi

Ne yaptın Messi!
Nuri Şahin, 25'lik yıldıza imza attırdı

25'lik yıldıza imza attırdı!
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler

Kaçırılan İBB müdürünün ifadesinde bomba "İmamoğlu" detayı
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

Metroda başörtülü hemcinsine nefret kusan kadın için karar