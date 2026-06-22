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Önce penaltı kaçırdı, sonra golünü attı! Lionel Messi rekorun tek sahibi

Önce penaltı kaçırdı, sonra golünü attı! Lionel Messi rekorun tek sahibi
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Avusturya ağlarını sarsan Lionel Messi, 17 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. Messi ayrıca, Avusturya maçında kaçırdığı penaltı sonrası Dünya Kupası tarihinde 3 kez penaltı kaçırarak en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.

FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya, Dallas'ta karşı karşıya geldi. 

LIONEL MESSI TARİHE GEÇTİ

Arjantin ve dünya futbolunun yıldız ismi Messi, adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Mücadelenin 38. dakikasında şık bir vuruş ile takımını öne geçiren Arjantinli efsane, Dünya Kupası tarihindeki 17. golünü attı ve 16 gollü Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu. 

İLGİNÇ BİR REKOR DAHA

Messi, sadece gol rekoru değil penaltı kaçırma rekoru da kırdı. Maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı gönderen Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 3. kez penaltı kaçırarak en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Akın:

rekorlara doymuyor kral

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