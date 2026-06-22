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Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evinin önünde ölü bulundu
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yalnız yaşayan 60 yaşındaki Adil Aslan, evinin önündeki korkuluklarda asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı adam, evinin önündeki korkuluklarda ölü bulundu.

Olay akşam saatlerinde Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adil Aslan'ı (60) evinin önündeki korkuluklarda asılı olarak gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çermik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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