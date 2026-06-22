Metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli tutuklandı

İstanbul'da toplu taşıma kullanımı sırasında yaşanan olayda, Hatice Ö. isimli şahıs aynı vagonu paylaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında nefret kusmaya başlayan Hatice Ö., mağdur kadına hitaben, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" şeklinde skandal ifadeler kullandı. O anlara ait cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması üzerine emniyet güçleri ve adli makamlar derhal harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kimliği tespit edilerek gözaltına alınan Hatice Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun unsurlarını oluşturduğu gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkarılan Hatice Ö.’nün ifadelerini ve dosyadaki delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, toplumda barışı zedeleyen ve açıkça nefret suçu barındıran bu eylem karşısında müsamaha göstermedi. Mahkeme, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan Hatice Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı