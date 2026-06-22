Kaçan penaltı, kırılan rekor ve goller! Bu maçta her şey var
FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin, Avusturya'yı Messi'nin golleriyle 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Arjantin'de golü atan Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki 17. golünü atarak en golcü oyuncu oldu. Messi, mücadelenin ilk yarısında penaltı vuruşundan yararlanamadı ve Dünya Kupası tarihinde en çok penaltı kaçıran (3) oyuncu oldu.
- Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası J Grubu'nda 6 puanla üst tura çıkmayı garantiledi.
- Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki 17. ve 18. gollerini atarak Miroslav Klose'yi geçip en çok gol atan oyuncu oldu.
- Messi, Dünya Kupası'nda 3. kez penaltı kaçırarak en çok penaltı kaçıran oyuncu rekorunu kırdı.
FIFA 2026 Dünya Kupası J Grubu ikinci hafta maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadeleyi Arjantin, 2-0 kazandı.
ARJANTİN, MESSI İLE GÜLDÜ
Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 90+5'nci dakikada Lionel Messi kaydetti. Messi, attığı ilk golle birlikte adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Arjantinli efsane, Dünya Kupası tarihindeki 17. golünü attı ve 16 gollü Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geride bırakarak rekorun tek sahibi oldu. Messi, attığı ikinci golle birlikte kupadaki gol sayısını 18'e çıkardı.
PENALTI VURUŞUNDAN YARARLANAMADI
Messi, sadece gol rekoru değil penaltı kaçırma rekoru da kırdı. Maçın 8. dakikasında kazanılan penaltıyı dışarı gönderen Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde 3. kez penaltı kaçırarak en çok penaltı kaçıran oyuncu oldu.
ARJANTİN 2'DE 2 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Arjantin, ikinci maçını da kazanarak 6 puana ulaştı ve üst tura çıkmayı garantiledi. Avusturya ise 3 puanda kaldı. Grubun son hafta maçında Arjantin, Ürdün ile karşılaşacak. Avusturya, Cezayir ile 3 puan mücadelesi verecek.