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Sivasspor'a yine talip çıkmadı

Sivasspor'a yine talip çıkmadı
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Sivasspor'da başkanlık krizi devam ediyor. Divan Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen ve daha önce iki kez ertelenen olağan genel kurulda da başkan adayı çıkmayınca kulübün geleceğine ilişkin belirsizlik sürdü.

  • Sivasspor'un 22 Haziran 2026'da yapılan genel kurulunda da başkan adayı çıkmadı.
  • Kulüp, 19 Mayıs 2026'daki genel kurulda aday çıkmaması nedeniyle Divan Kurulu yönetimine bırakılmıştı.
  • Divan Başkanı Ali Yavuz, kayyum atanmayacağını ve sürecin vali ile belediye başkanına devredileceğini açıkladı.

Sivasspor, 19 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle Divan Kurulu yönetimine bırakılmıştı. 

SİVASSPOR'DA YİNE BAŞKAN ADAYI YOK

Kulübün yeni yönetimini belirlemek amacıyla Divan Kurulu tarafından önce 13 Haziran'a, ardından da 22 Haziran'a ertelenen genel kurul bugün Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda Divan Başkanı Ali Yavuz, üyeler Kemal Çağlayan, Ali İzgi ve Cafer Kaplan başkanlığında yapıldı. Ancak kongrede de Sivasspor başkanlığına aday olan herhangi bir isim çıkmadı. Aday bulunamaması nedeniyle genel kuruldan sonuç alınamazken, divan heyetinin Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile yarın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

ALİ YAVUZ: ''DİVAN OLARAK SÜRECİ TAMAMLADIK''

Genel kurulda konuşan Sivasspor Divan Başkanı Ali Yavuz, "1 aylık süreçte gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Sayın valimiz başta olmak üzere belediye başkanımız ve birçok iş insanıyla süreci yönettik. Başkan adayı olmak isteyenler oldu. Hem yönetim listelerini oluşturamadığından veya kendi işlerinden dolayı henüz bir karara varamadılar. Sivasspor için kayyum kelimesi kullanılıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz bugün süreci tamamladık. Yarından itibaren valimiz ve belediye başkanımızla görüşerek Sivasspor'u yeni yönetimine devredeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan kongreye Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ile delegeler katıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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